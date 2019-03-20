Denizli Depreminden İlk Fotoğraflar Geldi!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Sabah saat 9.38'de 4.8, saat 9.41'de de 5,5büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kişi yaralanırken, 50'ye yakın evde de hasara neden oldu.

Bu sabah Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Acıpayam'da saat 9.38'de 4.8, saat 9.41'de de 4.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

Bölgedeki muhtarlardan alınan bilgiye göre, Yeniköy, Karayöhük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştu.

Deprem, yaklaşık olarak 20 saniye sürdü ve büyük panik yaşandığı açıklandı.

Depremde bazı kerpiç evler hasar gördü.

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