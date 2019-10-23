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Denizli'de orman yangını: Yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu

Denizli’nin Acıpayam ile Çameli ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ev karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Denizli'de orman yangını: Yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu

Denizli’nin Acıpayam ile Çameli ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ev karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

23 Ekim 2019 Çarşamba 23:26
Denizli'de orman yangını: Yaklaşık 4 dönüm arazi kül oldu

Denizli Acıpayam ilçesine bağlı Suçatı mahallesi Geriz mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve 1 helikopter müdahale edildi.

Yangında yaklaşık 4 dönüm arazinin yandığı olayda yangında yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

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denizli orman yangını yaklaşık dönüm arazi kül oldu
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