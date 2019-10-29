DenizBank İlk Senaryo Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu

DenizBank’ın ülkemizin kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katma yönündeki misyonunun uzantısı olarak Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde bu yıl dördüncüsünü hayata geçirdiği DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın jüri üyeleri belirlendi.

1 Kasım’da başvuruların tamamlanacağı 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın İlk Senaryokısmında değerlendirmeyi yapacak jüri üyeleri belli oldu.

İki kısımdan oluşan DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın İlk Senaryo bölümünün Ana Jüri Başkanlığını Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü ve 7 Kocalı Hürmüz filmleriyle ünlü, Türk sinemasının önde gelen isimlerinden, yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu Ezel Akay üstlendi.

Ana Jüride Ünlü İsimler

Ana jüride Ezel Akay’a, Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, O Şimdi Asker ve Kötü Kedi Şerafettin gibi günümüz Türk Sinemasının önde gelen filmlerinin ve Aile Bağları, Pilli Bebek ve Heberler gibi televizyon dizilerinin senaryo yazarı Levent Kazak; International Emmy ödüllerinde aday gösterilen ilk Türk oyuncu unvanına sahip, yer aldığı sinema filmleri ve televizyon dizileri ile uluslararası platformlarda adından söz ettiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün; Blue ve bağımsız yönetmen Tony Gatlif’in Aman Doktor (Djam) filmlerinin yapımcısı olarak tanınan uluslararası yapımcımız Suzan Güverte ve DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi ve TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Yücel eşlik ediyor.

Ön Jüride Türk Sinemasının Gizli Kahramanları

Ana jürinin aralarından en iyi üç senaryoyu seçeceği finalistleri ise yine sektörden önemli isimler belirleyecek.

Her sene yüzden fazla senaryonun başvurduğu yarışmada ön jüri, TAFF Yapım Genel Koordinatörü Ömer Çalıkoğlu, Intermedya İçerik Sorumlusu Naz Yiğit, TAFF Yapım İçerik Geliştirme Sorumlusu Arman Güvenç, TIMS & B Dramalar Sorumlusu Gözde Yılmaz ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Okan Ormanlı’dan oluşuyor.

Ön jürinin yapacağı değerlendirmeyi geçecek 15 senaryo arasından ana jürinin yapacağı değerlendirme sonrası belirlenecek ilk üç senaryo ödül töreni gecesinde açıklanacak. Dereceye girecek eserlerden birincisi 25.000 TL, ikincisi 15.000 TL ve üçüncüsü ise 10.000 TL para ödülü ve sektörden ünlü isimlerden alacakları senaryo doktorluğu hizmeti ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgiler etkinliğin internet sitesi olan ilksenaryo.tursak.org.tr adresinden öğrenilebilir. Yarışmayla ilgili gelişmeler de hem etkinliğin web sitesinden hem de TÜRSAK Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Türsak Hakkında

1991 yılında, sinema, televizyon, güzel sanatlar, basın, iş ve politika dünyasından tanınmış 215 üyenin katılımıyla kurulan Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı - TÜRSAK; 28. yılını doldurmuş olan özerk bir vakıftır.

Bugüne kadar onlarca değerli yönetmen, yüzlerce sinema öğrencisi ve sektör çalışanı yetiştiren TÜRSAK Vakfı, sektörel endüstriye kaliteli elemanlar kazandırdı. Diğer taraftan sayısız uluslararası festival, film haftası, yarışma, panel, seminer, sempozyum ve atölye gerçekleştiren, yaptığı yayınlar ve yapımlarla sinema sektörüne ve sektörün bilgi birikimine katkıda bulunan vakıf; aynı zamanda 2005-2008 yılları arasında, Türkiye’nin uluslararası tanıtımı adına en kaliteli, en büyük projelerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin organizasyonunu gerçekleştirdi ve festivale şu anki uluslararası kimliğini kazandırdı; festivale kazandırdığı film marketle festivali sinemacıların buluştuğu bir merkez haline getirdi. Kurulduğu günden bugüne kadar ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda hareket eden, yegâne amacı halka hizmet etmek olan TÜRSAK Vakfı; gerçekleştirdiği organizasyonlarla kitlelerin bilinçlenmesini sağlayan ve aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunan bir vakıftır. TÜRSAK Vakfı, Aralık 2018’den itibaren Elif Dağdeviren başkanlığındaki yeni yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.

DenizBank Hakkında DenizBank, 1997 yılında bir bankacılık lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alınarak yolculuğuna başladı. Ekim 2006’da Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından Dexia bünyesine katılan bankanın hisseleri, 28 Eylül 2012’de Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’a, 31 Temmuz 2019 itibarıyla ise yine bölgesinin en büyük kuruluşları arasında yer alan Emirates NBD’ye devroldu. Farklı finansal hizmetleri aynı çatı altında toplayan bir “finansal süpermarket” oluşturmayı hedefleyen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu’nun, Türkiye’nin 81 ilinde, iştiraklerin şubeleri dâhil toplam 749 şubesi ile 14 bine yakın çalışanı; beş yerli ve üç uluslararası finansal iştiraki, altı yerli finansal olmayan iştiraki ve Bahreyn’de bir şubesi bulunmaktadır. DenizYatırım, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, DenizPortföy Yönetimi, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech, DenizKültür, Ekspres Bilgi İşlem ve Ticaret, Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri, Açık Deniz Radyo-TV ve Bantaş Grubun yerli; EuroDeniz, DenizBank AG ve DenizBank Moscow ise uluslararası iştirakleridir.

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