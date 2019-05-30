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Davutoğlu’nun eski danışmanı, İmamoğlu’nun askerlik arkadaşı çıktı: Ben Ekrem’i askerde tanıdım, tereddütsüz kefilim

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini yürüten Atılgan Bayar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği askerlik fotoğrafını yayınladı. Bayar, "Tereddütsüz kefilim" dedi.

Davutoğlu’nun eski danışmanı, İmamoğlu’nun askerlik arkadaşı çıktı: Ben Ekrem’i askerde tanıdım, tereddütsüz kefilim

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini yürüten Atılgan Bayar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği askerlik fotoğrafını yayınladı. Bayar, "Tereddütsüz kefilim" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 07:07
Davutoğlu’nun eski danışmanı, İmamoğlu’nun askerlik arkadaşı çıktı: Ben Ekrem’i askerde tanıdım, tereddütsüz kefilim

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre danışmanlığı görevini yürüten Atılgan Bayar, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği bir askerlik fotoğrafını paylaştı.

Bayar, kişisel Twitter hesabında paylaştığı fotoğrafa “Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem’i askerde tanıdım. Saydığım hususlarda tereddütsüz kefilim" notunu düştü.

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