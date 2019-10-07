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Dansözlü sünnet düğünüyle ilgili flaş karar !

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatan anne, baba ve amca ile 3 dansöz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dansözlü sünnet düğünüyle ilgili flaş karar !

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatan anne, baba ve amca ile 3 dansöz, adli kontrolle serbest bırakıldı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:26
Dansözlü sünnet düğünüyle ilgili flaş karar !

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocuklarının sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili gözaltına alınan baba F.K., anne T.K., amca H.K. ve 3 dansöz, sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada bir sünnet düğününde çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki bir sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K. ve 3 dansöz gözaltına alındı. Aile fertleri, dün sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bugün de 3 dansöz adliyeye sevk edildi. Dansçılar, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

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dansözlü sünnet düğünüyle ilgili flaş karar
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