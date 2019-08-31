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Damat evin balkonundan ateş edince tutuklandı: Gelinliğimle ortada kaldım

Antalya'da kına gecesinden sonra evinin balkonundan silahla mahalle bekçilerini hedef alarak ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan damat tutuklandı.

Damat evin balkonundan ateş edince tutuklandı: Gelinliğimle ortada kaldım

Antalya'da kına gecesinden sonra evinin balkonundan silahla mahalle bekçilerini hedef alarak ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan damat tutuklandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:12
Damat evin balkonundan ateş edince tutuklandı: Gelinliğimle ortada kaldım

Okan K., hayatını birleştirmeye hazırlandığı 18 yaşındaki Gülfer Pehlivan ile 28 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde düzenlenen kına gecesinden sonra evlerinin balkonundan tabancayla ateş açtı. 

İki mahalle bekçisinin ihbarı üzerine Okan K, polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Bekçileri hedef aldığı, tabancadan çıkan mermilerden birinin aydınlatma direğine isabet ettiği öne sürülen Okan K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.    

Düğün günü gelinliğini giyip hazırlanan Gülfer Pehlivan, damadın tutuklandığı haberiyle baygınlık geçirdi.

Yakınlarınca sakinleştirilmeye çalışılan Pehlivan, evinde eşiyle çekildikleri fotoğraflara ve gelinliğine bakarken gözyaşı döktü. 

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kına gecesinden sonra Okan K'nin alkollü olduğunu, balkondan ateş ettiğini söyledi.

Okan K'nin sevinçten dolayı silahla ateş ettiğini savunan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Devletin de iki memuru aşağıdan geçiyordu, üzerilerine alındılar, şikayetçi oldular. Eşim kendisi teslim oldu, özür diledi. Hepsinden özür diledi. Ona rağmen tutuklandı. En mutlu günümde gelinliğim ve elimin kınasıyla ortada kaldım. En kısa zamanda tahliye edilmesini istiyorum. Eşim tutuklanmayı hak etmedi. Tutuklamaya itiraz edeceğiz. Düğünümüzü yapabilmek için gelinliğimle eşimi bekliyorum."

Damadın gözü yaşlı annesi Suzan Süzen de oğlunun serbest bırakılmasını istedi.

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