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D-Smart ve İşbir Sünger'den Yeni İlanlar Geldi! İşte Aranan Şartlar!..

İŞ ve İstihdamı Sağlama Derneği olarak faaliyet gösteren kuruluş birçok alanda birçok işveren için yeni iş ilanları yayınladı. İşte detaylar...

D-Smart ve İşbir Sünger'den Yeni İlanlar Geldi! İşte Aranan Şartlar!..

İŞ ve İstihdamı Sağlama Derneği olarak faaliyet gösteren kuruluş birçok alanda birçok işveren için yeni iş ilanları yayınladı. İşte detaylar...

13 Nisan 2019 Cumartesi 18:46
D-Smart ve İşbir Sünger'den Yeni İlanlar Geldi! İşte Aranan Şartlar!..

İŞ ve İstihdamı Sağlama Derneği olarak faaliyet gösteren kuruluş birçok alanda birçok işveren için yeni iş ilanları yayınladı. Aranan personeller Ankara il sınırı içindir. İşte detaylar

Satış Destek Personeli

Dsmart bayisinde yetiştirilmek üzere, en az lise mezunu bayan satış temsilcisi alınacaktır. 

Ayrıntılı bilgi almak için işvereni aryabilirsiniz. İletişim Bilgisi; Tel: 05444943533

Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2019 tarihidir.

Marangoz

İşbir Sünger bünyesinde çalıştırılmak üzere; Askerlikle ilişiği olmayan marangozlar alınacaktır. Detaylar görüşmede belirtilecektir.

Ayrıntılı bilgi almak için işvereni aryabilirsiniz. Hayri Özdemir İletişim Bilgisi; Tel: 031228086501

Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2019 tarihidir.

Mobilyacı

Bir firmada istihdam edilmek üzere ; Pres, profil sarım, kaplama, zımpara makineleri kullanmış, 6 personel alınacaktır.  Yemek ve servis  (pursaklar saray altınova akyurt) imkanı bulunmakta, Hafta sonu çalışma yoktur.

Ayrıntılı bilgi için Demet Hanım ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim Bilgisi; Tel: 03128440972

Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2019 tarihidir.

Ön Muhasebe Personeli

Bir şirkette çalıştırılmak üzere; En az Ön Lisans mezunu, Askerliğini yapmış, 22-35 yaş arası, Tercihen deneyimli, Polatlı'da ikamet eden, Erkek personel alınacaktır.

Ahyrıntılı bilgi için Ergün Koçoğlu ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim Bilgisi; Tel: 05357002269 

Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2019 tarihidir.

Elektrik Teknisyeni

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere;  22-35 yaş arası , En az lise mezunu , Deneyimli, Polatlı'da ikamet eden, Erkek personel alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Ergün Koçoğlu ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim Bilgisi; Tel: 05357002269

Son başvuru tarihi 5 Mayıs 2019 tarihidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.04.2019 19:23
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