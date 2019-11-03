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Cüneyt Özdemir'den 'Dilek İmamoğlu' tepkisi: Ömrümüzü bitirdiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun giydiği kıyafet nedeniyle başlayan tartışmaya tepki gösteren gazeteci Cüneyt Özdemir, " Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz" dedi.

Cüneyt Özdemir'den 'Dilek İmamoğlu' tepkisi: Ömrümüzü bitirdiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun giydiği kıyafet nedeniyle başlayan tartışmaya tepki gösteren gazeteci Cüneyt Özdemir, " Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz" dedi.

03 Kasım 2019 Pazar 06:18
Cüneyt Özdemir'den 'Dilek İmamoğlu' tepkisi: Ömrümüzü bitirdiniz

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde giydiği kıyafet nedeniyle sosyal medyada yer alan, "İşte gerçek Cumhuriyet kadını" tartışmalarına sert tepki gösterdi.

''Hala bunlardan bıkmadınız mı?'' diyen Özdemir "Şu günlerde biliyorsunuz erkekler hararetle kadınların kılık kıyafetine karışıyorlar. Cumhuriyet kadını nasıl olmalıymış? Ekrem İmamoğlu'nun değerli eşi şahane giyinmiş, fotoğrafını çekmişler. İşte diyorlar özlediğimiz Cumhuriyet kadını. Kadın şöyle giyinirse Cumhuriyet kadını olur, böyle giyinmezse olmaz. Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ömrümüzü bitirdiniz" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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