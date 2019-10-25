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Cumhuriyet’in 96’ıncı Yaşı Kadıköy’de Coşkuyla Kutlanacak

Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü için Bağdat Caddesi’nde düzenlenecek “Cumhuriyet Yürüyüşü” hazırlıklarını tamamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü için Bağdat Caddesi üzerine dans gösterilerinin yapılacağı sahneler kurulacak, meşaleler ve bayraklar eşliğinde yapılacak yürüyüş caddede kurulan dev ekranlardan da izlenebilecek.

Cumhuriyet’in 96’ıncı Yaşı Kadıköy’de Coşkuyla Kutlanacak

Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet’in 96. yıl dönümü için Bağdat Caddesi’nde düzenlenecek “Cumhuriyet Yürüyüşü” hazırlıklarını tamamladı. 29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü için Bağdat Caddesi üzerine dans gösterilerinin yapılacağı sahneler kurulacak, meşaleler ve bayraklar eşliğinde yapılacak yürüyüş caddede kurulan dev ekranlardan da izlenebilecek.

25 Ekim 2019 Cuma 10:05
Cumhuriyet’in 96’ıncı Yaşı Kadıköy’de Coşkuyla Kutlanacak

Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü, her zaman olduğu gibi Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak. Caddebostan İskele Sokak’ta son bulacak yürüyüş güzergahında kurulan 3 sahnede Çocuk Sanat Merkezi Orkestra ve Korosu öğrencilerinin dans gösterileri, DJ performansları ve Cumhuriyet Bandosu gösterileri yer alacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe Cumhuriyet sevdalıları, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak.

KUTLAMALAR KLASİK OTOMOBİLLER VE BİSİKLETLİLERİN GEÇİŞİ İLE BAŞLIYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Saat 10.00’da bisikletlerin ve klasik otomobillerin oluşturacağı konvoylar bayram coşkusunu Kadıköy’e taşıyacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu ile 29 Ekim Bisikletçileri’nin oluşturacağı bisikletli korteji 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan başlayarak, Beşiktaş Dolmabahçe’de son bulacak.

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