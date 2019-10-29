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Cumhuriyetimizin 96. yılında Batıgöz her yerde!

Batıgöz Sağlık Grubu ailesi Cumhuriyet Bayramı’nı yurt içinde ve yurt dışında etkinliklerle kutladı.

Cumhuriyetimizin 96. yılında Batıgöz her yerde!

Batıgöz Sağlık Grubu ailesi Cumhuriyet Bayramı’nı yurt içinde ve yurt dışında etkinliklerle kutladı.

29 Ekim 2019 Salı 15:54
Cumhuriyetimizin 96. yılında Batıgöz her yerde!

Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde Batıgöz Sağlık Grubu olarak; İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen 8K Atatürk Koşusu’nda bizler de yerimizi aldık. Bu coşku ve heyecan dolu koşuda çocukların, gençlerin heyecanına bizler de koşarak ortak olduk.

Hollanda’nın Lahey şehrinde Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlanırken, her yıl geleneksel olarak yapılan 5 Altın Lale Ödülleri de sahiplerini buldu. Batıgöz Sağlık Grubu olarak biz de böyle anlamlı bir gecede ödüle layık görüldük. Ödülümüzü Yönetim Kurulu Başkanımız Op. Dr. Mehmet Söyler adına Batıgöz Sağlık Grubu UHM Grup Direktörü Arzu Albayrak aldı.

Batıgöz Sağlık Grubu olarak tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

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