cumhuriyet divası müzeyyen senar ın zamansız şarkılarıyla lalezar da lezzet dolu nostalji yolculuğu

Türk Sanat Müziğine kazandırdığı eserler ile unutulmazlar arasındaki yerini alan ve yaşamı boyunca 500’e yakın plak ve albüm çıkaran Müzeyyen Senar, 25-26 Ekim tarihlerinde Lalezar’ın konsept gecelerinin konuğu olacak. Hilton şefleri tarafından hazırlanan özel bir menünün servis edileceği “Müzeyyen Senar Geceleri”nde, sanatçının dillerden düşmeyen zamansız şarkıları tüm gece boyunca kulakların pasını silecek.

Hilton İstanbul Bosphorus’un favori mekanlarından Lalezar’ın menüsünde ise sote Ege otları eşliğinde servis edilen İçli Köfte, Karides Mantı, Somon Pastırma, Kabak ve Ceviz Salatası ve İsli Çan Biberi Dolması gibi meyhane kültürünü yansıtan birbirinden özel lezzetler yer alacak. Sınırsız yerli içkinin dahil olduğu set menünün kişi başı fiyatı KDV dahil 255 TL.

25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek “Müzeyyen Senar Geceleri”ne rezervasyon yaptırmak isteyenler 0212 315 60 37 numaralı telefondan bilgi alabilirler.

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