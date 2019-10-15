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Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar’ın Zamansız Şarkılarıyla Lalezar’da Lezzet Dolu Nostalji Yolculuğu

Hilton İstanbul Bosphorus’un gözde mekanı Lalezar, 25-26 Ekim tarihlerinde ‘Müzeyyen Senar Geceleri’ konseptiyle misafirlerine keyifli iki gece yaşatmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet’in Divası olarak da bilinen Türk Sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Müzeyyen Senar’ın dillerden düşmeyen şarkılarının, Hilton şefleri tarafından hazırlanan özel bir menüye eşlik edeceği “Müzeyyen Senar Geceleri”, sevdiklerinizle arayı kapatmanız için hoş bir alternatif olacak.

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar’ın Zamansız Şarkılarıyla Lalezar’da Lezzet Dolu Nostalji Yolculuğu

Hilton İstanbul Bosphorus’un gözde mekanı Lalezar, 25-26 Ekim tarihlerinde ‘Müzeyyen Senar Geceleri’ konseptiyle misafirlerine keyifli iki gece yaşatmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet’in Divası olarak da bilinen Türk Sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Müzeyyen Senar’ın dillerden düşmeyen şarkılarının, Hilton şefleri tarafından hazırlanan özel bir menüye eşlik edeceği “Müzeyyen Senar Geceleri”, sevdiklerinizle arayı kapatmanız için hoş bir alternatif olacak.

15 Ekim 2019 Salı 11:29
Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar’ın Zamansız Şarkılarıyla Lalezar’da Lezzet Dolu Nostalji Yolculuğu

Türk Sanat Müziğine kazandırdığı eserler ile unutulmazlar arasındaki yerini alan ve yaşamı boyunca 500’e yakın plak ve albüm çıkaran Müzeyyen Senar, 25-26 Ekim tarihlerinde Lalezar’ın konsept gecelerinin konuğu olacak. Hilton şefleri tarafından hazırlanan özel bir menünün servis edileceği “Müzeyyen Senar Geceleri”nde, sanatçının dillerden düşmeyen zamansız şarkıları tüm gece boyunca kulakların pasını silecek.

Hilton İstanbul Bosphorus’un favori mekanlarından Lalezar’ın menüsünde ise sote Ege otları eşliğinde servis edilen İçli Köfte, Karides Mantı, Somon Pastırma, Kabak ve Ceviz Salatası ve İsli Çan Biberi Dolması gibi meyhane kültürünü yansıtan birbirinden özel lezzetler yer alacak. Sınırsız yerli içkinin dahil olduğu set menünün kişi başı fiyatı KDV dahil 255 TL.

25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek “Müzeyyen Senar Geceleri”ne rezervasyon yaptırmak isteyenler 0212 315 60 37 numaralı telefondan bilgi alabilirler.

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