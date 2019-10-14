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Cumhurbaşkanlığı'ndan sınırdaki gazetecilere kıyafet uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında yayın yapan gazetecileri uyardı. Başkanlığın mesajında, “Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli" ifadesi de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan sınırdaki gazetecilere kıyafet uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında yayın yapan gazetecileri uyardı. Başkanlığın mesajında, “Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli" ifadesi de yer aldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 14:14
Cumhurbaşkanlığı'ndan sınırdaki gazetecilere kıyafet uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan yayınlar hakkında paylaşımda bulundu.

Sınır hattında yayın yapan gazetecilerin uyarıldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

- Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı, çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı. Can güvenlikleri için açık hedef olacakları noktalardan uzak durulmalı.

- Resmi yetkililerin yönlendirmeleri harfiyen uygulanmalı. Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı, yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı. Hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli. Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı.

- Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli. Yüksek yerlerden (balkon, çatı, tepe vs gibi.) mümkünse yayın yapılmamalı. Konumların tam olarak belli olacağı bilgileri detaylı şekilde paylaşmaktan, dile getirmekten kaçınılmalı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Buket Aydın'ın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde giydiği kamuflaj pantolonlu fotoğrafı eleştirilere neden olmuştu. Aydın, bölgeye giderek fotoğraf yayınlamış ve "#YPGattackedJournalists Saldırsanız da buradayız" notunu düşmüştü.

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