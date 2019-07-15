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Cumhurbaşkanlığı'ndan darbelere karşı kodlama yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde eylül ayında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan darbelere karşı kodlama yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde eylül ayında gerçekleştirilecek '15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nun tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
Cumhurbaşkanlığı'ndan darbelere karşı kodlama yarışması

'15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nun tanıtım toplantısına katılan Uluslararası Siber Polislik Teşkilatı (CyberPOL) Başkanı Ricardo Baretzky, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gelişmekte olan ülkelerin çoğunda darbelerin gerçekleştiğini hatırlatarak, bunun o ülkelerin ekonomik ve demokrasi olarak geri kalmasına sebep olduğunu anlattı.

"İstikrarımızı sarsacak olan gelecekteki bir askeri darbeye hazır mıyız?" diyen soran Baretzky, dünyada zorlu bir dönem, kriz yaşandığını, Hong Kong, Venezuela ve Meksika sınırındaki mevcut durumun, bu dönemin hassasiyetini gösterdiğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişimine değindi.

15 Temmuz'un dışarıdan bilgiler, veriler ve güvenlik etkisi kullanılarak gerçekleştirildiğini aktaran Baretzky, "15 Temmuz başkaldırı gecesinde teknolojinin bir ülkeyi nasıl felaketten kurtarabileceğini gördük" dedi.

Baretzky, "Gelecekteki darbe risklerini gözardı edemeyiz. Bu sebeple bugün buradayız. Böylesi ulusal ve uluslararası askeri darbe girişimlerini engelleme programlarına olan ihtiyaç günümüzde olduğundan daha büyük ihtiyaç olmamıştı. Bu gözardı edilirse bedeli ağır olacaktır. Teknoloji ve bilginin bir araya gelmesiyle olası askeri darbeler engellenebilir. Bunun anahtarı da hekatonlardır. Hekaton grupları için iki adım atılır. Birincisi, son yüzyıl içerisinde elde edilen verileri analiz etmemiz lazım. Bunu bilgi grafikleri oluşturarak, askeri darbelerin ekonomi, kültür, demografi ve demokrasiyi nasıl etkilediğini göstererek anlayabiliriz. İkinci adım ise bu büyük verilerin toplanmasında aplikasyon ve uygulamaların geliştirilmesi lazım. Burada askeri darbeleri nasıl durdurabiliriz, engelleyebiliriz diye aplikasyonlara bakmak lazım. Mesela Katrina Kasırgası döneminde önceden toplanmış olan bilgiler kullanılmış ve analiz edilmiştir. Bu sebeple büyük veri, askeri darbelerin engellenmesi ve gelecekte karşılaşabileceğimiz darbelerin engellenmesi açısından çok önemlidir" diye konuştu.

'KÜRESEL HEKATON PROGRAMLAMA PROGRAMINA BÜTÜN BÖLGELERİN KATILMASI GEREKİYOR'

Bu misyon için dünyadaki yazılım geliştiricilerinin bir araya gelmesinin gerektiğine dikkati çeken Baretzky, "Çünkü askeri darbeler konusunda hekatonlarla birlik oluşturmak dünyadaki bütün toplulukları etkiliyor. Bu küresel hekaton programlama programına bütün bölgelerin katılması gerekiyor" dedi.

Baretzky, misyonlarının, barış, istikrar ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, kolektif olarak çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahid Eker de 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletinin istiklal ve istikbaline yönelik bir tehdit karşısında ülkesini canı pahasına nasıl koruduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin o geceki acıları da onurlu direnişle elde ettiği zaferi de unutturmayacak bir hafıza oluşturulması gerektiğini dile getiren Eker, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, bu çalışmaların bir parçasını oluşturuyor. Türkiye ve dünyada alanında ilk kez düzenlenecek olan hekatonda, dünyada askeri darbelerin etkileri ve nasıl önleneceği konusunda çözüm sunmaya çalışacağız. Hekaton yönteminin mücadele ve birlik ruhu 15 Temmuz ruhu ile birleşerek askeri darbeler konusunda alanında ilk ve tek data analizi ve anti darbe konsepti aplikasyon çalışmalarını ortaya koyacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı himayesinde yola çıkan 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nun sloganı, Türk halkının mücadele azminden örnek alınarak 'Birlikten kuvvet doğar' olarak şekillendirildi.

Eker, Türkiye’den ve dünyadan 15 takımın katılımıyla uluslararası çapta düzenlenecek 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nun yer yer televizyondan ve kesintisiz olmak üzere internetten canlı yayınlanacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı ndan darbelere karşı kodlama yarışması
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