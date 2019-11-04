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Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'na tepki

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu'nda YPG/PYD'den ve FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standartlı olduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'na tepki

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terör Raporu'nda YPG/PYD'den ve FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standartlı olduğu kaydedildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 21:51
Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'na tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 Terör Raporu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'nin, 1984 yılından beri kesintisiz şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır. Son yıllarda, Suriye'de yaşanan insani kriz, DEAŞ yanında bir diğer terör örgütünün daha PKK'nın bir kolu olan YPG'nin bölgemizde palazlanmasına yol açmıştır" ifadeleri kullanıldı.  

Açıklamada, topraklarında 4 milyon sığınmacıyı barındıran Türkiye'nin, aynı zamanda sınırlarını hedef alan terör örgütleriyle de mücadele ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı ve 600 YPG'liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı'yla 4 bin 500 YPG'liyi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda DEAŞ'ın harekat alanını da büyük ölçüde sınırlandırdık. İdlib'de Rusya ile birlikte oluşturduğumuz Gerilimi Azaltma Bölgesi sayesinde, hem 3 milyon kişiyi ilgilendiren büyük bir insani trajediyi önledik hem de terör örgütlerinin hareket alanlarını bir kez daha daralttık.

Barış Pınarı Harekatı'mızı da hem PKK-YPG terör örgütünün bölgedeki varlığını ortadan kaldırmaya ve ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaya hem de DEAŞ'ın Suriye'de yeniden melce bulmasını engellemeye yönelik olarak başlattık. Aynı şekilde, ülkemiz tarihinin gördüğü en alçak darbe teşebbüslerinden biri olan 15 Temmuz'un faili olan FETÖ terör örgütüyle de kapsamlı bir mücadele yürütüyoruz". 

"ABD'nin terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır"

Türkiye'nin attığı her adımın terör örgütleriyle mücadeleye ve teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Üstelik Türkiye bu mücadeleyi, kendi sınır güvenliği yanında NATO ittifakı başta olmak üzere, tüm dostlarının huzuru ve geleceği için yürütmektedir. Buna rağmen, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2018 Yılı Terör Raporu'nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemektedir.

Bu tavır, son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir. Terörle mücadele gerekçesiyle dünyanın dört bir yanında faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletleri'nin, bu raporun ardından terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır. Terör örgütleriyle aynı yatağa girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Türkiye, PKK ve DEAŞ'la olduğu gibi, PYD ve FETÖ başta olmak üzere, diğer tüm terör örgütleriyle de kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürecektir".

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cumhurbaşkanlığı ndan abd nin 2018 yılı terör raporu na tepki
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