cumhurbaşkanlığı 2020 yılında kamuya alınacak kamu personeli sayısını belirtti

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı bütçe teklifi kapsamında çeşitli açıklamalarda bulundu. Naci Ağbal açıklamalarında ekonomi alanında önemi değerlendirmelerde bulunarak hedeflenen rakamlar ile gerçekleştirilecek olan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Naci Ağbal bu konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında kamuya personel alımı hakkında da çeşitli bilgiler paylaştı.

KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALINACAK

Naci Ağbal açıklamalarında 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını belirtti. Naci Ağbal açıklamalarında kamuya 2020 yılında toplam 60 bin personel alımı yapılacağını ifade etti. Naci Ağbal açıklamalarında "2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88,5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak. Kamuya 60 bin yeni personel alınacak" ifadelerine yer verdi.

NACİ AĞBAL'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir. 2020 yılında da yüzde 5 büyüme hedefimizle uyumlu yüzde 8.5 enflasyon hedefimizle uyumlu bir bütçe politikası uygulayacağız. 2020 yılı bütçesinin en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonla mücadele olacak.

2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü. 2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. EĞİTİM PAYI Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz.

2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı. TARIMA AYRILAN KAYNAK Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık."