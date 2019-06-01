Cumhurbaşkanına hakaret ve “Türk milletini, devletini, kurumlarını aşağılama”dan, bir yılda 36 bin soruşturma açıldı

Adalet Bakanlığı’nın 2018 yılı istatistiklerine göre Türk Ceza Kanunu’nun Cumhurbaşkanı’na hakareti düzenleyen 299 ve “Türk milletini, devletini, kurumlarını aşağılama” suçlarıyla ilgili 301’inci maddelerine muhalefetten, bir yılda 36 bin 664 soruşturma açıldı, 6 bin 326 kişi yargılandı. Dava açılanlar arasında 12-18 yaş arasında 279 çocuk da var

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre geçen yıl “Devletin egemenliğine ve organların saygınlığına karşı suçlar” başlığı altında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 36 bin 664 soruşturma yürütüldü. Bunlardan 11 bin 337’si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken 6 bin 131’i ile ilgili kamu davası açıldı. 19 bin 196 dosyada ise faillerin milletvekili olması nedeniyle fezleke düzenlendi ya da görevsizlik, birleştirme ya da başka büroya gönderme kararları alındı.

"12-15 yaş grubundan 104 çocuk"

Geçen yıl bu suçlamayla 6 bin 326 yurttaşa dava açıldı. Bunların arasında 12-15 yaş grubunda 104 çocuk yer aldı. 15-18 yaş grubundan ise 175 kişiye dava açıldı. Devletin egemenliğine karşı suç işlediği iddiasıyla 71 yabancı uyruklu yargı önüne çıkarıldı. 18 yaş üstünde de 5 bin 976 yurttaş hapis cezası istemiyle yargılandı.

Dosyaların yüzde 68'nde ceza verildi

Geçmiş yıllardan kalanlarla birlikte TCK’nin 299 ve 301’inci maddelerine muhalefet suçlamasının yer aldığı 7 bin 471 dosya geçen yıl karara bağlandı. Bu dosyaların yüzde 37’si olan 2 bin 775’inde mahkûmiyet kararına hükmedildi. Yüzde 31’inde (2 bin 362 dosya) ceza verildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Dosyaların yüzde 19’u ise (Bin 416 dosya) beraat ile sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı’na hakareti düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesi, partili cumhurbaşkanlığı modeline geçilmesine karşın geçmişte olduğu gibi kullanılmaya devam etti. Kanun maddesinde, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişilerin bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve suçun alenen işlenmesi durumunda da cezanın altıda bir oranında arttırılmasını öngörülüyor.

Katledilen gazeteci Hrant Dink’in de yargılandığı 301. maddede ise “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesi yer alıyor.

Yargılamalarda çoğu zaman bu iki madde birlikte kullanıldı.

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