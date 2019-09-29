Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105152
ALTIN
272.945
DOLAR
5.6648
STERLIN
6.9666
EURO
6.1976
Akdeniz Üniversitesi Çok Sayıda Hemşire ve Sağlık Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KPSS'siz Sürekli İşçi alacak
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması: GSM şirketlerinin kapasitesi arttırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından telefon şebekelerinin çökmesine ilişkin değerlendirmeleri aktaran Oktay, GSM şirketlerinin kapasitesinin arttırılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması: GSM şirketlerinin kapasitesi arttırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından telefon şebekelerinin çökmesine ilişkin değerlendirmeleri aktaran Oktay, GSM şirketlerinin kapasitesinin arttırılacağını bildirdi.

29 Eylül 2019 Pazar 19:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması: GSM şirketlerinin kapasitesi arttırılacak

Oktay'ın konuşmasından satırbaşları:

- 320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var. Tahliye edilenlerden de çoğu yakınlarının yanında kalıyor. Yaklaşık 96 kişi de bizim tarafımızdan yardım ediliyor. Sayın Valimiz gerekli açıklamayı yaptı. Yarın 29 okul tatil olacak. Salı günü ağır hasarlı okullarımız varsa gerekli çalışmalar yapılacak.

- Sadece biz şunu gördük, herhangi bir zamanda 20 milyon GSM şirketlerimizden aldığımız verilerdir bunlar. Şu anda 20 milyon kişinin birbirini aradığı hatta, deprem olduğu andan sonra yaklaşık 160 milyona çıkıyor. Tabi teknik sebeplerle de kendileri bize izah ettiler. Hattın çöktüğünü ifade ettiler.

Bir, mevcutta bizim Türkiye'de olan üç operatörümüzün toplam kapasitesi 118 milyon kişinin aynı anda haberleşiyor. Bunun 175 milyona çıkarılması, bunun ilgili operatörler arasında paylaşımını yaptık. 6 ay süre içinde bu kapasiteye ulaşacaklar. Vodafone da bir hafta süre istediler.

- Asıl ses iletişimi; internet üzerinden yapılan iletişim. Buraya kaymamız gerekiyor bizim. Dolayısıyla bununla ilgili de üç operatörün bir araya gelerek ortak bir hat kurmaları; belki AFAD bünyesinde olacak, ücretsiz olacak. Afet anında sadece bu hattı kullanıyor olmaları... Kısmet olursa bu da bir üç aylık süre içerisinde bu hat ortak olarak bir şekilde hayata geçiriliyor olacak.

Üçüncüsü telsiz sistemi. Karar vericilerin ve depremi yönetecek ekiplerin kendi iletişimlerini kesintisiz sağlayabilecek hususların ayağa kaldırılması ve tamamlanması çalışmamız.

- Yine dördüncü karar; Türkiye'de İstanbul öncelikli, yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları; yine verilerimiz var. AFAD'ın ilgili birimleri katkı veriyor olacaklar. Bu binalar tespit edilip o binalarda baz istasyonu varsa diğer binalara, sağlıklı binalara taşınmış olacak.

- 5G'ye geçildiğinde o zaman hiçbir sorunumuz kalmıyor. GSM şirketleri bu alana yatırım yapmak istiyorlar. Üç ay ve altı aylık süreler içerisinde tamamlıyor olacağız. Tekrar geçmiş olsun. En büyüğü 4.1 olmak üzere 368 artçı deprem oldu.

'AFETİN YÖNETİMİ DAVET BEKLEMEZ'

- (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklamasına ilişkin) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir.

- (İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiası) Afetin yönetimi davet beklemez. Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı yardımcısı oktay dan deprem açıklaması gsm şirketlerinin kapasitesi arttırılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener de hastanelik oldu!
Meral Akşener de hastanelik oldu!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kız çocuklarımız ruhen diri diri gömülüyor, kim kurtaracak onları?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kız çocuklarımız ruhen diri diri gömülüyor, kim kurtaracak onları?
Milli Savunma Bakanlığı: Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden İHA, iki F-16 tarafından düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı: Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden İHA, iki F-16 tarafından düşürüldü

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim