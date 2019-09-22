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Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında rekor ceza!

Van’da yaşayan Burhan Borak’a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla 12 yıl 3 ay ceza verildi. Borak’ın avukatı Cihat Durmaz cezanın ‘rekor’ olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında rekor ceza!

Van’da yaşayan Burhan Borak’a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla 12 yıl 3 ay ceza verildi. Borak’ın avukatı Cihat Durmaz cezanın ‘rekor’ olduğunu söyledi.

22 Eylül 2019 Pazar 13:46
Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında rekor ceza!

Van’da yaşayan Burhan Borak adlı yurttaşın 2014 yılında sosyal medyada yaptığı 7 paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanı’na hakaret" davası açıldı. 

Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Borak'ın yaptığı her bir paylaşımı için 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 12 yıl 3 ay ceza verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hükümlerini ise uygulamadı. Cezayı “rekor” olarak yorumlayan Avukat Cihat Durmaz, “Buna benzer emsal dosyalarda zincirleme hükümler uygulanarak bir sanığa en fazla 2 yıl ceza verildiğini biliyoruz." dedi. 
 
12 yıl 3 ay hapis cezası alan Burhan Borak, yaptığı tüm paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili olduğunu söyleyerek, “Ama bunu farklı değerlendirip çok ağır bir ceza vermeleri kabul edilebilecek bir şey değildir. Bu kararı veren hakim ve savcılara soruyorum; vicdanen rahat mısınız? Yoksa bu kararı baskı altında mı veriyorsunuz? Yargının bağımsız olmadığı ülkede bu tür cezalar sürpriz olmuyor. Verilen cezayla ilgili bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapacağız. Umarım adalet yerini bulur. Bu cezanın bozulmasını istiyorum” diye konuştu. 

Borak'ın Avukatı Cihat Durmaz ise, “Hükümet tarafından hazırlanan Yargı Reform Paketi'nde düşünce ve ifade özgürlüğü alanında bazı çalışmalarının olduğu duyumu yaygınken, bu süreç içerisinde müvekkilime 2014-2015 yılındaki paylaşımlarından dolayı bu cezayla karşılaştık. Müvekkilime 12 yıl 3 ay gibi yüksek bir ceza verildi. Biz bu cezanın rekor bir ceza olduğu kanaatindeyiz. Buna benzer emsal dosyalarda zincirleme hükümler uygulanarak bir sanığa en fazla 2 yıl ceza verildiğini biliyoruz. Müvekkilime 12 yıl ceza verilmesinin vicdanen ve hukuken açıklanacak bir tarafı yok. Bu paylaşımların tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü içerisinde, tamamen müvekkilimin süreç itibariyle eleştirilerini kapsamaktadır” dedi. 

"Lehte hiçbir hüküm uygulanmadı"

Müvekkilinin dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkında “Kendisi başbakanlık koltuğunda oturmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan tarafından kukla olarak oraya oturtulmuş” paylaşımı için de ceza verildiğini söyleyen Durmaz, “Bu bir eleştiridir. Bu paylaşım ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ olarak değerlendirilip bunun için de ceza verilmiştir. Son günlerde basına düşen Ahmet Davutoğlu’nun demeçleri ortadadır. Kendisi o dönemde başbakanlık yapmadığını dillendirmiştir. Bu karara baktığımızda hukuken izah edilmesi noktasında zorluk çekmekteyiz. Toplumun vicdanlarında yara açan suçlarda bile bu yükseklikte ceza verilmezken hakaret dosyasında bu tür bir ceza kesinlikle toplum vicdanını rahatsız etmektedir. Müvekkilime erteleme hükümleri de uygulanmadı. Bu konu da müvekkilimin lehine olan hiçbir hüküm mahkeme tarafından dosya kapsamında uygulanmamıştır. Buda kabul edilir bir durum değildir” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı na hakaret davasında rekor ceza
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