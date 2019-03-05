Cumhurbaşkanı Müjdeyi verdi Yarından İtibaren Başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ’nin yatay mimaride 50 bin yapılacak yeni konut müjdesini verdi. Erdoğan, Bu yı içerisinde 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz açıklamasında bulundu. Konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşası gerçekleşecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecektir. Alt gelir grubuna yönelik olan dairelerin taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa'da "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtımı Töreni"ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Adayı Haydar Ali Yıldız da hazır bulundular.

"YARIN TALEP TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ"

2019'da TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın, Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz dedi. Talep toplama işi, 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir özelliği de yatay mimari olacak. 10 kat, 15 kat olmayacak. Zemin artı 3 bilemedin 4 kat olacak. Milletimizin geleneğine göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. 2019 yılında 67 şehrimizde 140 proje ile 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekare ile 128 metrekare arasında inşa edilecek. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak” dedi.

Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın tekrar canlandırdıklarını kaydeden Erdoğan, “Prosedürler tamamlandı. Bugün burada bankamızın da resmi açılışını yapıyoruz. Emlak Bankası'nın hikayesi bir anlamda Türkiye'nin hikayesidir” ifadelerini kullandı.