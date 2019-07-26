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Cumhurbaşkanı kararı: Diyanet'te ayrılan sermaye 80 milyon liraya çıkarıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı: Diyanet'te ayrılan sermaye 80 milyon liraya çıkarıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 07:03
Cumhurbaşkanı kararı: Diyanet'te ayrılan sermaye 80 milyon liraya çıkarıldı!

   Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 80 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 80 milyon liraya çıkarıldı.

Söz konusu karar, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 14'üncü maddesi gereğince verildi.

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