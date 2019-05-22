Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
84459
ALTIN
251.957
DOLAR
6.1256
STERLIN
7.7382
EURO
6.8226

Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlattı! Herkesi kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa’da evinde ziyaret ettiği 107 yaşındaki asırlık çınar, yaşlılar onuruna düzenlenen yemekte görüşmenin detaylarını anlatınca herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tavsiyelerde de bulundu.

Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlattı! Herkesi kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa’da evinde ziyaret ettiği 107 yaşındaki asırlık çınar, yaşlılar onuruna düzenlenen yemekte görüşmenin detaylarını anlatınca herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Yaşlı kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tavsiyelerde de bulundu.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:02
Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlattı! Herkesi kahkahaya boğdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yeşeren Çınarlar (YADES) projesi kapsamında belediyenin engelliler koordinasyon merkezinde çeşitli eğitimler verdiği ve evde bakım hizmeti sunduğu yaşlılar onuruna iftar yemeği verdi. Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinde ziyaret ettiği 107 yaşındaki Şükriye Özbay da katıldı.

Özbay, burada iftar yemeğine katılanlara anılarını anlattı. Ezan öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgülerle söz eden Özbay, Erdoğan'a tavsiyelerde de bulunarak kalabalıklar arasında daha dikkatli olmasını istedi. Geçmişte yaşlıların yokluk içinde yaşadıklarını ve kuru ekmeğe muhtaç olduklarını belirten yaşlı kadın, Erdoğan ile refah içinde bir hayat sürdürdüklerini söyledi.

"Nereden nereye geldik"

Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatan Şükriye Özbay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğümde heyecandan konuşamadım. Benim boyum kısa olduğu için kulağıma doğru eğildi. Bir saat boyunca bana bir şeyler ‘hadi söyle söyle' dedi. Ben de böbürlendim. Kendi kendimi çok şişirdim. Erdoğan yanımda, onunla konuşuyorum. Öyle kolay mı bu kadar Türkiye'yi kaldırıp indiren adamla konuşuyordum, böbürlendim.

Yanımdaki müdürlere dedim ki ben Cumhurbaşkanımıza artık yeter sen çok yoruldun, artık yeter diyeceğim. Onlar da ‘yok, öyle bir şey söyleme söyleme' dediler. Niye dedim, onlar da ‘devam etsin etsin' cevabını verdi. Erdoğan'a dedim hele böyle yanıma gel bir fotoğraf çekelim, duvarıma asarım. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Senin sayende keyif ediyoruz. Senin sayende memleketimizde oturabiliyoruz. Geçmişte savaşı da gördük, açlığı, susuzluğu da gördük. Ekmek yoktu. Ekmeğin üzerine şarkılar yazmıştık. Anne anne diyorduk, nereden getireceksin ekmeği, ekmek ne gezerdi o zamanlar. Şimdi her şeye sahibiz” ifadelerini kulandı.

İftar programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, iftar yemeği sonrası yaşlı kadının yanına giderek sohbet etti. İkili arasında geçen samimi konuşmalar çevredekileri güldürdü. Konuşmalar sırasında belediye başkanını yanağından öpen yaşlı kadın, Urfa şivesiyle ‘aman ha avradi görmesin öptüğümü, sonra kıskanır' dediği sırada çevredekiler kahkahaya boğuldu. Belediye başkanının eşi de yan masada olanları izleyince yaşlı kadın seslenerek, “Yanlış anlama ha yabancı değiliz” diyerek herkesi gülmekten kırıp geçirdi. Bir süre daha devam eden samimi sohbet belediye başkanının bölgeden ayrılmasıyla son buldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sputnık

Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı görüşmesini anlattı herkesi kahkahaya boğdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk yazarı Alçı: Tüm okurlarımdan özür dilerim, yanılmışım
Habertürk yazarı Alçı: Tüm okurlarımdan özür dilerim, yanılmışım
'KHK'lılar oy kullanabilir' kararının gerekçesi belli oldu
'KHK'lılar oy kullanabilir' kararının gerekçesi belli oldu
Yeni askerlik sisteminde yaş sınırı kalkıyor… Yoklama kaçağı açıklaması
Yeni askerlik sisteminde yaş sınırı kalkıyor… Yoklama kaçağı açıklaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim