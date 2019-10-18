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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın sosyal medyadaki açıklamasına "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" ifadeleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın sosyal medyadaki açıklamasına "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" ifadeleriyle yanıt verdi.

18 Ekim 2019 Cuma 06:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Trump'a verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" paylaşımında bulundu.

Donald Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadelerine yer vermişti.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.10.2019 15:20
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