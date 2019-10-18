Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Trump'a verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim" paylaşımında bulundu.

Donald Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" ifadelerine yer vermişti.

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