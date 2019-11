Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a YPG terörünü anlatan video izlettiğini açıkladı! İşte o video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ABD Başkanı Donald Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, Trump'a YPG terörünü anlatan bir video da izlettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bide video izlettim, çok etkilendi" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından videoyu paylaştı.

Altun paylaşımında, "Başkan Trump ve senatörlere, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında izlettirilen video. Videoda, Mazlum Kobani adlı terörist tarafından yapılan katliamlar ayrıntılarıyla anlatılıyor" ifadelerini kullandı.

İngilizce seslendirilen videonun Türkçe ve İngilizce altyazılı seçenekleri bulunuyor. 27 Temmuz 2008'de İstanbul Güngören'de meydana gelen bombalı saldırı ile başlayan videoda Ferhat Abdi Şahin, "Tüm bunların arkasında kötü bir sır gibi saklanan onaylı Twitter hesabına sahip bir kişi, sözde özgürlük hareketinin lideri olarak yüceltilen ve terörü kendi çıkarları için kullanan bir kişi. Her öğretinin ve eylemin bir mesajı olduğu gibi bu durumda da, mesaj ölümdü ve mesajı ileten kişi Abdullah Öcalan’ın manevi oğlu Ferhat Abdul Şahin’den başkası değildi. Siz onu 'Mazlum Kobani' olarak tanırsınız" ifadeleriyle tanımlandı.

Şahin'in, 313 Türkiyeli güvenlik personelinin ölümüne neden olduğu belirtilen videoda, 1991-1995 yılları arasında 29 polis karakoluna saldırıda bulunduğu, bu saldırılarda 5 sivilin yaşamını yitirdiği gösterildi. Şahin’in organize ettiği intihar metoduyla gerçekleştirilen saldırılarla kadınların ve çocukların da hedef alındığına dikkat çekilerek, temel savaş prensiplerinin bile dikkate alınmadığı kaydedildi.

5 Ekim 1993’te Şahin’in emriyle Güneydoğu Anadolu bölgesinde 22 köy evinin yakıldığına dikkat çekilen videoda, "35 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Kurbanların hepsi Kürt asıllıydı. Bugün 2019’da ayrım gözetmeden eşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı, çocuklarımızı, asker ve polisimizi öldüren bu adam gözlerimizin önünde parlatılmakta ve hoş gösterilmektedir. Aynı zamanda Amerika’daki müttefiklerimiz başarılı bir şekilde Ebubekir Bağdadi’nin devrini bitirirlerken, Kobani’nin Bağdadi’den farkı ne? Ölüm ve hayat kavramı farklı şekillerde mi ölçülüyor?" ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan video, "Bu terör değil mi, bu varlığımıza bir tehdit değil mi, ne zaman sona erecek?" sorularıyla sona erdi.

Here is the video that was shown to President Trump and US senators by President Erdogan yesterday during their meeting at the White House.



The video details the massacres committed by the terrorist code named Mazloum Kobane. pic.twitter.com/KFexW9hvMy