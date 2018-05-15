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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih İsrail ve ABD'yi Affetmeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki üç günlük resmi ziyareti çerçevesinde, İngiltere Başbakanı May ve Kralice Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih İsrail ve ABD'yi Affetmeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki üç günlük resmi ziyareti çerçevesinde, İngiltere Başbakanı May ve Kralice Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı.

15 Mayıs 2018 Salı 20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih İsrail ve ABD'yi Affetmeyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra'daki üç günlük resmi ziyareti çerçevesinde, İngiltere Başbakanı May ve Kralice Elizabeth ile görüşeceği açıklanmıştı.

Erdoğan İngiltere Başbakanı ile Başbakanlık konutunda ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen iki lider, görüşmede İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırısının görüşmenin ana konusu olduğunu açıkladı.

Burada konuşan May, "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" derken, olayların tarafsız şekilde araştırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , "ABD'nin Kudüs kararını asla kabul etmiyoruz. Bölgedeki itilafın çözülmesinde ara bulucu değil taraf olduğunu itiraf etmiştir. 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesine 2 bin 500 kişinin yaralanmasına neden olan saldırılar bu politikanın bir sonucudur. Bu vahşeti bir kez de sizlerin önünde lanetliyorum" dedi.

Gazze'deki katliamla ilgili ABD ve İsrail'e seslenen Erdoğan, "Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz" dedi.

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