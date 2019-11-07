Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları şikayeti geri çekti, Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba beraat etti

Yeniçağ gazetesinden Berkay Bigeç'in haberine göre, 2017 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle dava açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, bugün hakim karşısına çıktı.

Ankara Adliyesi'nde görülen duruşma öncesi açıklama yapan Akbaba, şunları söyledi:

'Zindanlara atılsam da umrumda değil

"Ben önce Türk milletinin onuru, gururu diyorum. Türkiye’nin davası diyorum. Tedirgin değilim. Merak ettiğim bir şey var, acaba hakim bana ne soracak. İkincisi ise şu; çok mutluyum. Ceza alsam bile umrumda değil. Zindanlara atılsam da umrumda değil. Şehit Namık Ayhan Akbaba üzülüyor mu diye düşünüyorum. Üzülmemesini istiyorum. Çünkü annesinin onurudur, gururudur. Ben vatan için evlat verdim. Zaten kalbim sızlıyor. Bir şehit anasının hakim karşısına çıkarılması ne dünya tarihinde ne de Türkiye tarihinde var. Bunu bana yapanlar utansın. Onların vicdanı sızlasın. Benim vicdanım rahat. Bu benim madalyamdır. Ben susmayacağım. Polisi, askeri görünce ‘oğlum ben şehit anasıyım, dualarım sizinle’ diyorum. Şimdi siz bütün işiniz bitti, Pakize anayı hakim huzuruna çıkarın. Aman ne güzel yapmışsınız. Teşekkür ediyorum diyorum. Sayın Hulusi Akar o selamı geç verdiniz. O selamı arkadaşlarınız zindandayken verecektiniz. Oğlum, sen vatan için şehit oldun ama annen hakim karşısında. Ne mutlu Türküm diyene."

'Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a asla hakaret etmediğini belirten Akbaba, "Kadınlara yönelik bir etkinlikte kürsüye çıkıp konuştum. Herkesin bildiği şeyleri bir şehit annesi olarak dile getirdim. Yanlış bir şey konuşmadım. Bir şehit annesinin öğrenmek istediği konuları sordum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat istiyorum" diye konuştu.

Akbaba hakime, "Oğlunuz şehit olduktan sonra ne sıkıntılar yaşadınız? Kanun ne kadar sizin yanınızdaydı? Bunları sormanızı bekliyordum. Teşekkür ederim" dedi.

Akbaba’nın avukatı, müşteki avukatına, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan davaya devam etmek istiyor mu?" diye sordu. Erdoğan’ın avukatı ise "Evet, davaya katılımımız devam edecek" cevabını verdi.

Duruşmaya daha sonra Erdoğan'ın diğer avukatı geldi. İkinci avukatın gelmesinin ardından Erdoğan'ın avukatları Şehit Anaları Derneği Başkanı Akbaba hakkındaki şikayetten vazgeçtiklerini mahkeme heyetine bildirdi. Mahkeme, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Akbaba'nın beraatine karar verdi.

Akşener, Akbaba'yı kapıda karşıladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcıları Berna Sukas, Şenol Sunat, Tuğba Vural Çokal ile İYİ Parti milletvekilleri Ümit Özdağ, Ayhan Erel, Feridun Bahşi ve Yasin Öztürk de duruşmayı takip etmek için Ankara Adliyesi'ne geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Ali Türkşen de, Pakize Akbaba'ya destek için adliyeye gelenler arasında yer aldı.

​İYİ Parti lideri Meral Akşener, Akbaba'yı mahkeme salonunun kapısında karşıladı. Akbaba'ya sarılan Akşener, kendisinin yanında olduklarını söyledi.

'Şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin biz siyasilere çok şey söyleme hakkı var'

Ankara Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehit annesine dava açılmasını şiddetle kınadığını söyleyen Akşener, "Pakize Akbaba'yı uzun yıllardır tanırım. Şehit annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının biz siyasilere çok şey söyleme hakları vardır. Dolayısıyla Pakize ablanın bugün burada yargılanmasını şiddetle kınıyorum. Bir şehit annesine mahkeme açılmaz" diye konuştu.

Şehit annesi Pakize Akbaba'ya cumhurbaşkanına hakaretten 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Pakize anne mahkeme salonuna bastonuyla gedi, Meral Akşener onu kapıda sarılarak karşıladı.

Sonrasında Cumhurbaşkanı'nın avukatı şikayeti geri aldı.

Pakize annemiz beraat etti pic.twitter.com/KZqXrFgXGp — Kumtemir Ahmet (@kumtemir_ahmet) November 7, 2019

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