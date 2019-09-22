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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ticaret Bakanlığı'na yeni atamalar

Ticaret Bakanlığı ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Ticaret Bakanlığı'ndaki boş pozisyonlara Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan atama gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ticaret Bakanlığı'na yeni atamalar

Ticaret Bakanlığı ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Ticaret Bakanlığı'ndaki boş pozisyonlara Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan atama gerçekleştirdi.

22 Eylül 2019 Pazar 09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ticaret Bakanlığı'na yeni atamalar

Ticaret Bakanlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Yasin Akdere getirildi.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan atandı.

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