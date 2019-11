Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''I love you man'' diyen kişiye İngilizce yanıt verdi

Dünyanın yakından takip ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi gerçekleşti. Görüşme sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'daki görüşmesini bitiren Erdoğan, Amerika'daki temaslarına devam ederken, camide sevgi seliyle karşılaştı. Camide bir kişinin "I love you man" diyerek fotoğraf çekilmesine, Erdoğan, "Thank you. I love you" diyerek karşılık verdi.

ERDOĞAN: I LOVE YOU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Türkiye saati ile dün 20.13'te başlayan görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Görüşme öncesinde Erdoğan ve Trump kısa bir basın açıklama yaptı. Görüşmelerini gerçekleştiren Erdoğan, Amerika'da temaslarına devam ediyor. Bugün bir camiye giden Erdoğan camide sevgi seliyle karşılaştı. Bir kişinin kendisiyle fotoğraf çekilirken, "I love you man" demesine Erdoğan, "Thank you. I love you" şeklinde karşılık verdi.

