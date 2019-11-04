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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabında yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. 

Ziyarette Kazan'ın eşi ve kızı da hazır bulundu.

​Kazan'ın tedavi gördüğü hastanede diğer bazı hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğan bir bebeği sevdi. Erdoğan, hastanedeki çocuklara oyuncak hediye edip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hazır bulundu.

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