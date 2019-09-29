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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada ''İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada ''İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır'' dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan ‘TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni’ ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bu gemilerin içindeki sistemlerin tasarlanmasından üretimine emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tüm denizcilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum.

Deniz Kuvvetlerimiz birikimi donanımı ve nitelikli personeli ile başarılarıyla bizleri gururlandırıyor. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur. Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor.

MİLGEM gemilerimizi kararlılıkla inşa ediyor denizlere uğurluyoruz. MİLGEM projesinde elde edilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine yükselttik.

MİLGEM korvetlerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada Atmaca füzemizi kullanacak.

Deniz kuvvetlerimizi güçlendirmeye yönelik daha pek çok projemiz olacak. Hizmete giren korvetlerimiz bugüne kadar pek çok milli ve uluslararası tatbikatta yer alarak görevlerini yerine getirdiler.

Bu gemimizin de denizlerdeki gücümüze güç katacağına inanıyorum. Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi, gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır.

Her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

Özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların sebebi de Türkiye’yi bu hedeflerine ulaşmasına engel olmaktır. Hep söyledim başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar bunun da sonuçlarına katlanacaklar.

Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız. Hedefimiz 2023’te savunma sanayinde dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır.

Biz hakkın ve haklının mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlünün yanında değil.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan dan yerli savaş uçağı açıklaması
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