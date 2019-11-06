cübbeli ahmet ten ahmet hakan a dikkat çeken tepki

Hürriyet gazetesinde son günlerde büyük değişiklikler yaşandı. Gazetede, birçok gazeteci işten çıkarıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine ise Ahmet Hakan getirildi.
Ahmet Hakan’ın Hürriyet’in tepesine oturması tartışma yarattı.
CÜBBELİ: TEBRİK ETMİYORUM
“Ahmet Hakan'ın yeni görevini tebrîk etmiyorum. Ömrü bana iftirâyla geçmiş bir kişi gazetecilik mesleğinde ulaşılabilecek zirve noktaya ulaştıysa bunun hakkında şâirin şu dizeleriyle teferrüste bulunuyorum;
Bir iş tamamlanınca noksanlığı yanaşır, Tamâm oldu denince zevâlini bekle.”
Cübbeli Ahmet'in Twitter paylaşımı şöye:
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