Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a dikkat çeken tepki

Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmaların ve istifaların ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna gazetenin yazarlarından Ahmet Hakan getirilmişti. Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın yeni göreviyle ilgili olarak "Ahmet Hakan'ı tebrik etmiyorum" ifadesini paylaştı.