Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101404
ALTIN
275.596
DOLAR
5.7578
STERLIN
7.4181
EURO
6.3821
Kamuya KPSS'siz 1452 Personel Alınıyor! İşte Alım Yapan Kurumlar ve Şartlar...
İŞKUR Kamu ve Memur Alımları!
26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK Borcunu Ödeyemeyen Sayısı 5 Milyona Ulaştı!
Taşeron İşçiler Maaşlarında 600 TL Kayıp Yaşayacak!

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a dikkat çeken tepki

Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmaların ve istifaların ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna gazetenin yazarlarından Ahmet Hakan getirilmişti. Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın yeni göreviyle ilgili olarak "Ahmet Hakan'ı tebrik etmiyorum" ifadesini paylaştı.

Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a dikkat çeken tepki

Hürriyet gazetesindeki işten çıkarmaların ve istifaların ardından Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna gazetenin yazarlarından Ahmet Hakan getirilmişti. Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın yeni göreviyle ilgili olarak "Ahmet Hakan'ı tebrik etmiyorum" ifadesini paylaştı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:03
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a dikkat çeken tepki

Hürriyet gazetesinde son günlerde büyük değişiklikler yaşandı. Gazetede, birçok gazeteci işten çıkarıldı. Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine ise Ahmet Hakan getirildi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’in tepesine oturması tartışma yarattı.

CÜBBELİ: TEBRİK ETMİYORUM

“Ahmet Hakan'ın yeni görevini tebrîk etmiyorum. Ömrü bana iftirâyla geçmiş bir kişi gazetecilik mesleğinde ulaşılabilecek zirve noktaya ulaştıysa bunun hakkında şâirin şu dizeleriyle teferrüste bulunuyorum;

Bir iş tamamlanınca noksanlığı yanaşır, Tamâm oldu denince zevâlini bekle.”

Cübbeli Ahmet'in Twitter paylaşımı şöye:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
cübbeli ahmet ten ahmet hakan a dikkat çeken tepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehir hastanelerine en az lise mezunu KPSS'siz personel alımı yapılacak
Şehir hastanelerine en az lise mezunu KPSS'siz personel alımı yapılacak
Havalimanlarında yeni dönem: Hamile ve bebekli yolculara uçuş önceliği
Havalimanlarında yeni dönem: Hamile ve bebekli yolculara uçuş önceliği
KPSS 2020 başvuru tarihleri? KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi!
KPSS 2020 başvuru tarihleri? KPSS lisans ve önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM sınav takvimi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim