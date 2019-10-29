Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 13°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle sosyal medyada paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, mesajında Atatürk'ün adını anmadı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü nedeniyle sosyal medyada paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, mesajında Atatürk'ün adını anmadı.

29 Ekim 2019 Salı 12:07
Cübbeli Ahmet Hoca'dan dikkat çeken 29 Ekim mesajı!

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

"RAHMETLER TALEP EDERİM"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cübbeli Ahmet, "Vatanımızın küffârın işgâlinden kurtarılması netîcesinde gerçekleşen Türkiye Cumhûriyeti Devleti'nin kuruluşunun 96. Sene-i devriyesini tebrîk eder, dînî ve millî değerlere dayanan kuruluş felsefesine sadâkatle pâyidâr olmasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyâz ederim. Bu vesîleyle vatanımızın halâsında ve devletimizin teşkîlinde emeği geçen tüm şehîd ve gâzîlerimize Yüce Rabb'imden ğarka-i ğarîk rahmetler talep ederim" ifadelerini kullandı.

BAZI TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
Cübbeli Ahmet'in bazı takipçilerinin "Cumhuriyet benim bayramım değil" diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
cübbeli ahmet hoca dan dikkat çeken ekim mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
9 kişinin öldüğü Ankara YHT kazası iddianemesi tamamlandı
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Burada Selfie 100 Düğün Fotoğrafı 750 TL! Tarihi Binada Kaçak İşletme!
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''
Almanya bu olayı konuşuyor! ''Hamileyken bile uyuşturucu kullanmış''

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim