Çocukluk Çağında Düztabanlık!

Düztabanlık şikayetinin çocuktan geldiği zamanlar hangileri?

Çocuğun okul çağına başlamasıyla beraber aktivite seviyesi artıyor. Dahafazla spor yapmaya başlıyor. Zaten düztabanlık şikayetlerinin en çok başladığızamanlar bunlar. Sosyal yaşantının artmasıyla şikayetler başlıyor. Birçokdoktorun düztabanlığı tedavi etmeyi tercih ettiği zamanlar haliyle okul çağlarıoluyor. Çünkü çocuğun yorgunluğunu, spor çalışmalarından geri kalıpkalmadığını, günlük aktivitesini yerine getirip getiremediğinin sorgulandığızamanlar okul çağları.

Çocuğa baktığımızda düztaban olduğunu nasıl anlarız?

“Havada ve yerde ayağının şekli aynı mı? Havadayken kavis varken, yerdeçöküyor mu? Çocuk yürürken arkadan bakıldığında topuk içeri dönüyor mu, içeribasıyor mu?” gibi evde yapılan gözlemler vardır. Ama her çocuğun altı aş civarıbir ortopedik muayeneden geçmesi gerekir. Bu çok önemli. Doktorun belirlemesişart.

GÜNLÜK PERFORMANSI ETKİLER

Düztabanlık ve spor ilişkisi nedir? Yani düztaban bir çocuk sporaktivitelerinde, düztaban olmayan bir çocuğa göre ne gibi farklılıklar yaşar?

Spor performansını ve spor sonrası erken yorulma şikayetlerini getirdiğiiçin düztabanlık, sportif faaliyetleri etkiler. Günlük performansı yerinegetiremez. Okuldan eve geldiğinde bilek ve bacak ağrısı şikayeti olması, düzağrısı şikayeti olması gibi şeyler belirti. Şikayetler başladığında tedavibaşlamalı.

Ameliyat kararı nasıl veriliyor?

Düztabanlığın rijit mi, flexable mı olduğuna bakmak gerekiyor. Esnek mi,sert mi? Sert olanları ameliyat etme ihtiyacı oluyor, esnekleri de ameliyatetme ihtimali çok nadir oluyor. Çocuk tabanlıkla tedavi edilebilir mu önce onabakmak gerekiyor. Tanı oyulduğu zaman, eğer sonuç ameliyatsa, çocuğungelişimini tamamlamasını beklemeye gerek yok. Bazı deformitelere erken müdahaleetmek gerekiyor. Bazı durumlarda ise beklemek gerekiyor. Yaşa, şikayete vedeformitenin durumuna göre karar vermek gerekiyor. Altı yaşında çok deformitesiolan çocuk hemen ameliyat edilmeli, 11 yaşına gelmiş ama deformite az,tabanlıkla idare edebiliyor, o zaman kemik gelişimini beklenebilir. Flexableise zaten ameliyata gerek yok.

AMELİYATTAN BİR YIL SONRA HER TÜR SPORU YAPAR

Tedavide yetişkine göre ne farklılık var?

Yetişkin düztabanlığı giderek ilerleyen bir özellik gösterdiği için, onda nekadar erken müdahale edilirse o kadar iyi. Çocukluk düztabanlığı yerleşik birrahatsızlık. Çocuk düztabanlığında, tabanlıkla idare edebildiği zaman beklemekdaha doğru. Erişkinde hastalığın daha kötü gideceği belli, o yüzden hemenmüdahale etmeli. Çocuklar ameliyat sonrası üç ayda iyileşiyor. Yaz tatiliöncesinde ameliyat edip, okula yetiştiriyoruz. Ve düztabanlıktan tamamenkurtuluyor. Spor yapan bir çocuksa, ameliyattan bir yıl sonra istediği hersporu yapabilir hale gelir.

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