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Çocuklarına içki içirip videosunu çeken çift serbest bırakıldı

Uşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuklarına içki içirip videosunu çeken çift serbest bırakıldı

Uşak'ta çocuklarına içki içirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.Ç. ile kocası A.Ç., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:17
Çocuklarına içki içirip videosunu çeken çift serbest bırakıldı

Boşandığı eski eşinden olan 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2.5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine gözaltına alınan eski eşi ve kocasının emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

YÇ. ve E.Ç., ifadelerinde 'şaka amaçlı video çektiklerini' ve 'çocuklarına içki içirmediklerini' söyledi. 

NE OLMUŞTU? 

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi.

Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti.

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç., ve Y.Ç.'nin 2.5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatı ile anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından oturdukları evde gözaltına alındı. Çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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