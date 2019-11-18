çocuklara şiddet uygulayan darülaceze çalışanlarına maaş kesme cezası

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç'ın haberine göre, kimsesizlere barınma ve bakım hizmeti sunmak amacıyla 1895 yılında kurulan Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı'nda kalan 7 çocuğa hasta bakıcılar tarafından şiddet uygulandı.

Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı’nın başlattığı soruşturmada çocuklardan sorumlu hiçbir idareciye cezai işlem uygulanmazken sadece hastabakıcı ve memurların cezalandırıldığı belirtildi.

Şiddete uğrayan 0-6 yaş arasındaki 7 çocuğun da farklı yurtlara gönderildiği ve çocuk yuvasına ziyaretlerin kaldırıldığı öğrenildi.

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