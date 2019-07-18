Çocuklara bilgisayar alırken nelere dikkat etmeli?

Acer çocuklara dizüstü bilgisayar alırken en doğru tercihi yapmanız için şunları öneriyor:

Kullanım alışkanlıklarına uygun tercih yapın

Oyun tutkunu bir çocuk için günlük kullanım bir bilgisayar uygun olmayacağı gibi, sadece film izlemek/müzik dinlemek ya da sosyalleşmek gibi günlük işlerde vakit geçiren bir çocuk için de yüksek teknolojili bir oyun bilgisayarı almak pek uygun bir tercih olmuyor. Alınan bilgisayardan maximum performansı alabilmek için kullanım amaçları ve hobileri göz önünde bulundurmak da önemli. Örneğin, Aspire 3 gibi daha çok günlük kullanıma uygun bir bilgisayar, 15,6 inç büyük ekranda rahat çalışma imkânı sunması, HD ekran çözünürlüğü ve uygun fiyatıyla, pek çok günlük işlevi sorunsuzca yerine getirebilir. Oysa daha yüksek performans gerektiren bilgisayar oyunu ya da yüklü tasarım programlarının kullanımı için min. 8 GB’lık Ram ve yüksek performanslı harici grafik kartına sahip Nitro 5gibi bilgisayarları tercih etmek gerekiyor.

Performans için etkili soğutma teknolojilerini kullanan modelleri seçin

Eğer oyun tutkunu çocuğunuz için bir bilgisayar alacaksanız, bilgisayarda bulunan fan ve soğutma teknolojilerine de dikkat etmeniz önemli. Örneğin, Nitro 5 serisinde bilgisayarın ısınmadan uzun süre kullanılması için iki adet fan ve soğutucu fan hızını ayarlayan Acer CoolBoost teknolojisi bulunuyor.

Göz sağlığını önemseyen modelleri tercih edin

Eğer çocuğunuz uzun süreler bilgisayar başında vakit geçiriyorsa, aldığınız bilgisayarın ekran kalitesinin önemi daha da artıyor. Aspire 3 gibi göz sağlığını korumaya yardımcı olan BluelightShieldTM gibi teknolojiler içeren modeller, renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak zararlı olabilecek mavi ışığa maruz kalmayı azaltarak sağladığı açık avantaj nedeniyle tercih edilebilir.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Aspire 3 Türkiye’de 2.099 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Nitro 5 oyuncu dizüstü bilgisayarları, 5.900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.