Coca Cola yüzlerce personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Coca Cola AŞ Türkiye'nin çeşitli illerinde istihdam edilmek üzere 9 farklı statüde personel alımı yapacağını duyurdu. Ağırlıklı olarak lisans mezunu alacak olan şirketin başka mezuniyet derecelerinde de personel arayışı mevcut. İşte o ilan detayları ve başvuru şartları..

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SATIŞ TEMSİLCİSİ

GENEL NİTELİKLER

Üniversite mezunu

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip

MS Office uygulamalarına hakim

Sürücü belgesine sahip (aktif kullanabilen)

Analitik bakış açısına sahip, ilişki yönetimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organize etme yeteneği yüksek

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

İŞ TANIMI

Müşteride sipariş talebi yaratmak

Pazar payı, bulunabilirlik ve satış hacmi için gerekli çalışmaları yapmak, aksiyonları hayata geçirmek

Müşteri ilişkilerini güçlendirmek, problemleri çözmek

Yeni müşteriler kazanmak

Ekipman kontrolü ve takibini yapmak

İlgili pazardaki faaliyetleri takip etmek

Tanzim-teşhir faaliyetlerini denetlemek

SAHA SATIŞ TEMSİLCİSİ

GENEL NİTELİKLER

Satış veya satın alma alanında min. 2 yıl deneyimli (Tercihen Hızlı Tüketim Sektöründe),

Üniversite mezunu,

İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,

MS Office uygulamalarına hakim,

B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,

Seyahat engeli olmayan,

İŞ TANIMI

Şirket hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini standartlarını sağlayacak şekilde bayi satış ekiplerini ve direkt satış bölgelerinde CCİ satış ekibini koordine etmek, satış noktlarında etkin stok kontrolü ve yönetimini sağlamak ve sevkiyat sürecini takip etmek,

Temel iş göstergelerinin (Yıllık olarak revize edilen iş hedefleri tablosu - KPI), şirket stratejileriyle tutarlı olarak gerçekleşmesini sağlamak, gerçekleşen ve bütçelenen farkını takip etmek, gerekli aksiyonları almak,

Müşteri sorunlarına çözüm getirmek, yeni müşteriler kazanmak, zaman içinde müşterilerle etkili ilişkiler geliştirmek,

Pazardaki gelişmeleri ve diğer şirketlerdeki gelişmeleri & akımları takip ederek, yöneticilerini bilgilendirmek ve yönlendirmek,

İş planlarına ve şirket prensiplerine uygun olarak satış geliştirme aktiviteleri yürütmek,

Ekipman ve soğutucu takiplerini ve kontrollerini yapmak,

Satış noktası içindeki uygulama alanlarını (RED ve SOVI fırsatları) tespit etmek ve müşteriyi ikna ederek bunların uygulanmasını sağlamak,

Belirlenmiş rut standartlarını korumak adına rut planlamasını düzenli takip etmek ve gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek adına ilgili birimler ile paylaşmak.

TEKNİK SERVİS YETKİLİSİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Tercihen yüksekokul veya liselerin teknik bölümlerinden mezun,

Satış sonrası servis, soğutucu alanında tercihen deneyimli,

MS Office programları ve SAP'a hakim,

İletişim becerisi güçlü,

Askerlik hizmetini tamamlamış,

Aktif olarak araç kullanabilen,

İŞ TANIMI

Kendi teknik servis bölgesindeki soğutucu dış servis sürecinin (markette ve bayi depolarındaki arıza tamiratları) yönetilmesi,

Bölgesindeki soğutucu yenileme merkezlerinin (CRC) yönetilmesi,

Bölgesindeki iç servis sürecinin (POM-PEM-VENDING ekipmanları bakımı) yönetilmesi,

Bölgesindeki CCI depo-bayi depolar arası ve cci depo-direkt müşteriler arası soğutucu ekipman sevkiyat yönetimi,

Bölgesindeki tüm yedek parça stoğunun yönetilmesi,

Bölgesindeki tüm CCİ soğutucu ekipman depolarının stoğunun yönetilmesi,

Soğutucu ekipman hurda süreçlerinin yönetilmesi.

FİNANS YETKİLİSİ

GENEL NİTELİKLER

Finans ve Muhasebe konularında temel seviye bilgi sahibi olma,

Üniversitelerin 4 yıllık İktisat, İşletme ve Muhasebe bölümlerinden mezun olmak,

Rekabet Hukuku, Türk Ticaret Kanunu ve VUK konusunda bilgi sahibi olma,

Temel seviyede SAP,Microsoft Office uygulamaları kullanımı,

İyi seviye İngilizce,

En az 1 yıl muhasebe ve finans deneyimi,

Yöneticisinin iş planlaması doğrultusunda iş çıktılarını yöneticisine raporlar,

Part-time ve stajyer çalışanları yönlendirme.

İŞ TANIMI

Alacak /Borç faturalarının hesap planı ve mevzuata/VUK/Rekabet Hukuğuna uygunluğunun kontrolü yapmak ve işleme almak, arşivlemek,

Cari hesap mutabakatlarının düzenli yapmak, tahilat ve risk yönetimi takibi,

Teminatların sistem giriş/çıkışını yapmak ve 3 aylık dönemlerde nazım hesap / fiziksel sayım mutabakatı,

Havale/Kops/Çek/Kredi Kartı tahilat girişleri ve sistemlerinin işletilmesi,

Aylık banka mutabakatlarının yapılması,

BA –BS raporlarının bölge müşteri hesapları açısından doğruluğunu kontrol etmek , müşteri ile mutabakat sağlama konusunda destek vermek,

Sözleşme gereği hakedilen ciro primi sözleşmeye uygunluğunu takip etmek,

Sözleşme gereği verilen iskontoları sisteme tanımlamak,

Aylık olarak iskontolar, masraflarla ilgili provizyon takibini yapmak,

Planlı müşteri ziyaretleri,

VUK,SPK, Rekabet Hukuku, şirket prosedür ve politikalarına uygunluğun sağlanması ve takibi, satış-finans-hukuk-vergi iş süreçlerinin koordineli organize edilerek sürekli takibin yapılması,

İç/Bağımsız Denetim/Envanter sayımı,

CCI operasyonları ile ilgili konularda denetim ekibinden gelen sorular için kaynak kişi olunması, aylık envanter sayımlarına katılım,

Şirket vizyonu ve stratejileri doğrultusunda şirket süreçlerinin sürekli gözlemlenmesi ve geliştirilmesi konusunda destek vermek ve uygulamaları hayata geçirmek.

FİNANS ANALİSTİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitelerin İktisat, İşletme, Ekonomi, Maliye ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan,

Haftanın 3 tam günü çalışma konusunda engeli olmayan,

İngilizce ve MS Office bilgisi iyi seviyede olan,

Analitik bakış açısına sahip, dikkatli, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organize etme yeteneği yüksek.

İş Tanımı

Lojistik muhasebe işlemlerinin kontrolu ve takibinin yapılması,

Nakliye Fatura ve evraklarının kontrolunun yapılması,

Nakliye firmaları ile cari hesap mutabakatının yapılması,

Masraf analizi ve raporlamasının yapılması.

ÖZEL MÜŞTERİLER YÖNETİCİSİ

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ana görev ve sorumlulukların özeti: Müşteri memnuniyeti ile beraber, kendisine verilen iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi sağlamak.

Beraber çalıştığı departmanlarda güçlü ilişkiler kurulması ve varolan ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Müşterilerinin en iyi seviyede hizmet aldığından emin olmak için bölge satış ekipleri, finans, pazarlama ve tedarik zinciri ekiplerine gerekli yönlendirmeleri yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

Düzenli müşteri ziyaretleri ve saha ziyaretleri yapmak.

Müşterileri için ayrılmış pazarlama bütçelerini etkin şekilde yönetmek ve aylık karşılık ayırmak.

Pozisyon için beklenen gereklilikler nelerdir?

Üniversite mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Minimum 3 yıl FMCG satış tecrübesine sahip olmak

B sınıfı ehliyeti sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek

Seyahat engelinin olmaması

İSG MÜHENDİSİ

GENEL NİTELİKLER

Ana görev ve sorumlulukların özeti :

İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunmak, bu husaslarla ilgili işverene rapor vermek,

İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,

İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,

Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,

İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirmek değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor vermek, Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek

İşyerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla verilecek eğitimin kimlere verileceği, kapsamı, kimlerin vereceği, süresi ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması konusunda işverene önerilerde bulunmak.

İş sağlığı ve güvenliği ve Çevre koordinatörü olarak çalışmak ve Olası İSG/Çevre projelerinde görev almak

KORE gereklilikleri ve yasal mevzuatlara uyum anlamında çalışmalar yapmak

Fabrika Çevre Yönetim Sistemi'nin yerel kanun ve yönetmelikler, Coca-Cola standartları (KORE) ve ISO 14001' e göre güncelliğini sağlamak

Çevre yönetim sistemini uygulamak, yaygınlaştırmak, etkin bir biçimde yönetilmek, yürütülmek, periyodik çevre kurul toplantılarının düzenlemek ve raporlamak

İç ve dış çevre denetlemelerini değerlendirmek, DÖF düzenleyip takip ederek uygunsuzlukları gidermek

Çevreye ilişkin rutin analizlerin ve resmi kuruluşlardan alınan izin belgelerini takip etmek, resmi kurumlarla yapılan yazışmaları takip etmek

Çevre Yönetim Sistemi'nin performansını periyodik olarak ölçmek ve sonuçları üst yönetime, TCCC BU'ya raporlamak

Atıkların nakliyesi ve imhasının şirket kuralları, çevre yönetim sistemi ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirmek

Çevre faaliyetleri için yapılacak harcamaları belirlemek, bunların yıllık bütçe içine alınmasını ve yatırım planlarına dahil edilmesinin sağlamak

Pozisyon için beklenen gereklilikler nelerdir:

Çevre Mühendisiliği bölümünden mezun olmak

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak (Tercihen A ve B sınıfı sertifika)

En az 1 yıl benzer görevi yürütmüş olmak (Tercihen en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak)

MS Office programlarına hakim olmak

İyi düzeyde ingilizce biliyor olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

ÜRETİM MÜHENDİSİ

Genel Nitelikler

Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak

Min. 1 yıl işletmelerin üretim ya da bakım bölümlerinde görev almış

Tercihen C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (Erkek adaylar için)

İş Tanımı

Sorumlu olunan hat(lar)ın üretim ve bakım faaliyetleri yürütmek, takip etmek ve geliştirmek;

Hattın üretim ve malzeme kullanım verimini sürekli kontrol altında tutarak verim artırıcı çalışmalarda bulunmak.

Planlanmış üretim programının proseslere ve istenen kalite parametrelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

Hattında çalışan formen, operatör ve teknisyenlerin eğitimlerini organize etmek, çalışanların sevk ve idaresini sağlamak.

Çalışanların İSG kurallarına uymasını sağlamak. Hattında ve fabrikada, İş ve Tesis Güvenliğini sağlamak.

Fabrika içinde yürürlükte olan Entegre Kalite sistemlerine uymak ve uygulatmak.Geliştirici çalışmalarda bulunmak.

Fabrika genelinde disiplini sağlamak. çalışanların; vardiya , izin , rotasyonlarının koordinasyonunu sağlamak.Çalışan memnuniyetini, bağlılığını destekleyici çalışmalara katılmak

TEDARİK PLANLAMA UZMANI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ana görev ve sorumlulukların özeti:

Hammadde ve yardımcı malzemeleri üretim yapabilmek üzere istenilen miktar, zaman ve yerde hazır bulundurmak, mevcut makine, araç-gereç ve teçhizatı verimli bir şekilde kullanarak iş akışı ve iş sıralamasını gerçekleştirmek

Haftalık üretim programını hazırlamak, gerekli revizyonları yapmak, bununla ilgili bilgileri SAP'ye işlemek; ilgili bölümlere ve kişilere iletmek

Üretim, malzeme ve verimlilik hedeflerini destekleyecek miktar ve zamanlamayı planlayarak fiyat ve promosyon değişikliklerinde elde imhalık malzeme bırakmayacak şekilde çalışmak

SAP ürün ağaç ve ana verilerini kontrol etmek, SAP-BW kapsamında raporları kontrol etmek

Üretim ve hedef takip raporları hazırlamak

Üretimin devamlılığını sağlayabilmek için planlanan üretime göre mevcut stoklarını da dikkate alarak, satın alma taleplerini yapmak ve teminlerini takip etmek

Mamül ve konsantre depo sevkiyat taleplerini değerlendirmek, raporları incelemek, çalışanların görev dağılımlarını yapmak, işleri takip ve kontrol etmek. Mevcut sistemleri iyileştirmek ve geliştirmek için fabrika içi veya dışı kişi, bölüm ve kurumlar ile ortak çalışmak ve projelerde kendine düşen sorumluluğu yerine getirmek

Depo faaliyetleri ve sevkiyat bilgilerini ilgili bölümlere (fabrika içi ve dışı) aktarıp, sistemin düzenli yürümesi için ilgili raporların ve yazışmaları hazırlamak, yayınlanmak ve kontrol etmek Temiz, düzenli ve hijyenik bir çalışma ortamı oluşturmak için sorumluluk alanlarının gezilmesi, kontrolü, talimatların alınması, verilmesi, GMP (Good Manufacturing Practice) ve Housekeeping kontrolünü sağlamak

FEFO raporlarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak.

Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin depoda kalmasını engelleyerek zamanında ilgili tüm departmanlarla koordinasyonu sağlamak ve ürünlerin imha edilmesini önlemek

Çalışan verimliliği, depo masrafları, iş kazası KPI'ları, Çalışanların yıllık izin yönetimi vs. KPI takibinin yapılmasını sağlama

Pozisyon için beklenen gereklilikler nelerdir?

Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak (Tercihen Endüstri ya da Makine)

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak

Tercihen 2 sene planlama iş tecrübesine sahip olmak

MS Office uygulamalarına hakim olmak (tercihen SAP deneyimi olan )

Seyahat engeli olmayan

COLA COLA TARİHÇE

Coca Cola Markasının Tarihçesi. Coca-Cola'nın asıl mucidi 1886 yılında ilk kez formüle edilmesini sağlayan kişi John S. Pemberton'dur. Amerikan iç savaşı sırasında bir albay gibi hizmet eden ve bu savaş sırasında yaralanan Pemberton morfin bağımlısıydı ve tehlikeli olmasına rağmen afyon bulmak için çaba gösteriyordu.