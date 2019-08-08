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'CNN Türk ve DHA’nın genel müdürleri görevden alındı'

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandığı iddia edildi. Habere göre ajansın yönetim katında birçok görev yerinde değişiklik yaşanırken genel müdürler de değişti.

'CNN Türk ve DHA’nın genel müdürleri görevden alındı'

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandığı iddia edildi. Habere göre ajansın yönetim katında birçok görev yerinde değişiklik yaşanırken genel müdürler de değişti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 06:35
'CNN Türk ve DHA’nın genel müdürleri görevden alındı'

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) ve CNN Türk'ün tepe yönetiminde değişiklikler yaşandığı iddia edildi. Habere göre ajansın yönetim katında birçok görev yerinde değişiklik yaşanırken genel müdürler de değişti.
 

Oda TV'nin haberine göre DHA'nın mevcut genel müdür Salih Zeki Sarıdanişmet görevden alınarak Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi görevine getirildi. A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek, CNN Türk'ten alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü yapıldı.

A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı ise Bora Bayraktar'ın yerine CNN Türk Genel Müdürü oldu.

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Son Güncelleme: 08.08.2019 06:37
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cnn türk dha nın genel müdürleri görevden alındı
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