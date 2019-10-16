Cizre'ye havan ve roket atıldı! Yaralılar var

Ajanslardan alınan Son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.