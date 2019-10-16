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Cizre'ye havan ve roket atıldı! Yaralılar var

Ajanslardan alınan Son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.

Cizre'ye havan ve roket atıldı! Yaralılar var

Ajanslardan alınan Son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Katran köyüne Suriye’nin kuzeyinde barınan YPG’li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:34
Cizre'ye havan ve roket atıldı! Yaralılar var

Tsivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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Son Güncelleme: 16.10.2019 16:17
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cizre ye havan roket atıldı yaralılar var
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