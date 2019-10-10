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Cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisi YÖK savunması için bir hafta süre istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) kadın öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinden savunma istedi. Öğretim görevlisi, savunma yapmak için yasal hakkı olan 1 haftalık süreyi kullanmayı talep etti.

Cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisi YÖK savunması için bir hafta süre istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) kadın öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinden savunma istedi. Öğretim görevlisi, savunma yapmak için yasal hakkı olan 1 haftalık süreyi kullanmayı talep etti.

10 Ekim 2019 Perşembe 16:07
Cinsel tacizle suçlanan öğretim görevlisi YÖK savunması için bir hafta süre istedi

YÖK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Yüksek Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantıda MAKÜ’deki cinsel taciz iddialarını gündemine aldı. Disiplin soruşturması sürecini hızlı bir şekilde işleten Kurul, taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinden savunmasını istedi.

Öğretim görevlisi savunma yapmak için yasal hakkı olan 1 haftalık süreyi kullanmayı talep etti. Yüksek Disiplin Kurulu, önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılması planlanan toplantısında öğretim görevlisinin savunmasını da değerlendirmeye alarak dosyayı karara bağlayacak.

MESAJLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILMIŞTI

Geçen hafta Burdur MAKÜ’de bir öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiaları sosyal medyada büyük yankı buldu. Üniversitede öğrenci olduğunu söyleyen bir kadın Twitter kullanıcısı, "Arkadaşlar bir konudan bahsedeceğim. Uzun zamandır bu psikolojinin yarattığı hisle yaşayamıyorum. Mehmet Akif Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinden 2 kişi, ben de dahil çoğu kadın öğrenciye taciz ve tecavüz girişiminde bulunmuştur" mesajını paylaştı.

Paylaşım kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcıları olaya büyük tepki gösterdi. Yine aynı üniversitede okuyan başka bir kadın öğrenci de cinsel taciz iddialarını destekleyen bir paylaşımda bulunurken, elinde tacizi doğrulayan ses kaydının olduğu iddiasında da bulunarak, "Şu an olay savcılıkta, 10 aydır bu böyle; ama hala görevlerine devam ediyorlar; çünkü arkaları sağlam adam bunlar. Öyle olmasa elimizdeki ses kaydı ile şu anda atılmaları gerekirdi" tweetini paylaştı.

Burdur MAKÜ’de bir öğretim görevlisinin bazı kız öğrencilere cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından MAKÜ Rektörlüğü açıklama yaparak, söz konusu iddialar üzerine açılan disiplin soruşturması neticesinde öğretim görevlisinin ‘kamu görevinden çıkarılma’ cezası teklifi ile YÖK’e bildirildiğini belirtmişti.

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