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Cinsel saldırı zanlısı profesör kamudan atıldı

YÖK, çalışanlarından birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı.

Cinsel saldırı zanlısı profesör kamudan atıldı

YÖK, çalışanlarından birine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin kamu görevinden çıkarıldığını açıkladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
Cinsel saldırı zanlısı profesör kamudan atıldı

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye cinsel taciz ve saldırı iddiaları nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezası verildiği belirtildi.

YÖK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı.

"Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda; YÖK'te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısı'nda, Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'Kamu Görevinden Çıkarma Cezası' verilmesi 'oy birliğiyle' kabul edilmiştir."

Bilgili'nin kamu görevinden çıkarma cezası neticesinde herhangi bir kamu kuruluşu veya vakıf üniversitesinde görev yapamayacağı öğrenildi.

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