cinsel istismar şüphelisini bağlayıp polise teslim ettiler

DHA'nın haberine göre olay, Pertek'in İstiklal mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre A.Ç., evine gittiği komşusunun kızı E.D.'ye, anne-babası yokken cinsel istismar girişiminde bulundu.
Kızın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, eve koşup kapıyı kırarak içeri girdi. Genç kızı evden çıkaran mahalleli, kaçmaması için A.Ç'nin ellerini ve ayaklarını iple bağlayıp polisi aradı.
İhbarla eve gelen polis ekipleri A.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan A.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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