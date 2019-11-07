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Cinayeti Müge Anlı'nın sorusu aydınlattı! 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenince...

Müge Anlı'nın programında aranan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Özkan'ın arkadaşı 34 yaşındaki Ercan Orhan, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla genci av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayeti Müge Anlı'nın sorusu aydınlattı! 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenince...

Müge Anlı'nın programında aranan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Özkan'ın arkadaşı 34 yaşındaki Ercan Orhan, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla genci av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

07 Kasım 2019 Perşembe 12:58
Cinayeti Müge Anlı'nın sorusu aydınlattı! 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenince...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha aydınlatıldı. 9 gün önce kaybolan Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü arkadaşı Ercan Orhan canlı yayına bağlandı, Müge Anlı sorularıyla terletti. Orhan'ın çelişkili açıklamaları emniyet güçlerine harekete geçirdi. Canlı yayının ardından gözaltına alınan Orhan, sorguda cinayet itiraf etti. İşte izleyiciyi ekran başına kilitleyen olayın detayları...

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 29 Ekim günü kaybolan 23 yaşındaki Gökhan Özkan, her yerde aranıyordu. Kayıp gencin ailesi, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak yardım istedi. Ailesi, Gökhan Özkan’ın en son görüştüğü Ercan Orhan’dan şüphelendiğini belirtti. Ercan Orhan ise canlı yayınına bağlanarak o gün yaşananları anlatmaya başladı. Şüpheli, 29 Ekim günü Gökhan Özkan’ın yanına geldiğini ancak mülteci kaçakçılığı yaptığını, bu iş nedeniyle kendisine bir telefon geldiğini ve yanından ayrıldığını söyledi. Bu açıklama üzerine Müge Anlı, şüpheli Ercan Orhan'a Gökhan Özkan’ın kaybolduğu gün üzerinde 7 bin lira para taşıdığını ve kendi evine sık sık gittiğini vurgulayarak, “Onu eşinden ya da kızından mı kıskandınız? Kızına uygunsuz bir şey mi yaptı?” sorusunu yöneltti. Anlı’nın sorusu üzerine panikleyen ve cevap veremeyen Ercan Orhan.’ın şüpheli davranışı emniyet yetkilerini hemen harekete geçirdi. Gözaltına alınan Ercan Orhan, polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

13 yaşındaki kızıyla gönül ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine cinayeti işlediğini ileri süren katil zanlısı, Gökhan Özkan’ı av tüfeği ile öldürdüğünü ve Arıklı köyündeki ormanlık alana attığını söyledi.

Orhan "Otomobilin içinde vurdum. Yaralıydı. Kardeşini aradı. Bir süre kolonya ile müdahale ettim. Kurtarmaya çalıştım baktım ki olmuyor, bıraktım.  Arıklı Köyü civarına geldiğinde otomobilden indirip kafasına ateş ettim. Cesedi orada bıraktım. Av tüfeğini de olay yerine 25 km ötedeki dere yatağına attım." dedi.

Polise itiraf ettiği yerde 9 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Gökhan Özkan’ın cesedi bulundu. Ceset inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Suçunu itiraf eden baba Ercan Orhan ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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