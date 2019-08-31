Ciğerlerimiz yanıyor ! Avşa Adası'nda yangın

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çınar Koyu mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangınçıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Marmara Adalar Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını ormanlık alana ve yakın olduğu öğrenilen yerleşim yerlerine sıçramaması için kontrol altına almaya çalışıyor.

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