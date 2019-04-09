Çiftlik Bank Soruşturmasında Flaş Gelişme!

'Çiftlik Bank' davasında, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılanmasına, 10 Mayıs'ta başlanacağı açıklandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 500 sayfalık iddianame, gönderildiği Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından değerlendirildi.



Mahkeme heyeti, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 sanık ile 3 bin 762 müştekisi bulunan iddianameyi kabul etti.

Kabul kararını veren mahkeme heyeti hazırladığı tensip tutanağında, duruşmaların 10-13-14-15-16-17 Mayıs tarihlerinde yapılmasına karar verdi.

SANIKLARA REKOR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın internet üzerinden oynanan Çiftlik Bank oyununun ilk halinin yazılımını yaptırdığı ve oyunun, 31 Temmuz 2016'da internette kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Başlangıçta tek başına eylemine başlayan sanık Aydın'ın, oyuncu ve yatırılan paraların artması ile organizasyona ihtiyaç duyarak akrabaları, daha önceden tanıdıkları kişilerin kendisiyle hareket etmesini sağlayıp, akabinde de piyasadan konunun uzmanı kişilerle anlaşıp onları da eylemine katılmaya ikna ederek ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı bilgisi veriliyor.

İddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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