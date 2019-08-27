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Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik ekranlara dönüyor: TRT dizisinde oynayacak

Sanal çiftlik üzerinden yüksek kar vaadiyle 77 bin kişiden 511 milyon lira alarak Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın katıldığı toplantılarda en önde yer alan oyuncu Mehmet Çevik, yeni sezonda TRT1 ekranlarında olacak.

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik ekranlara dönüyor: TRT dizisinde oynayacak

Sanal çiftlik üzerinden yüksek kar vaadiyle 77 bin kişiden 511 milyon lira alarak Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın katıldığı toplantılarda en önde yer alan oyuncu Mehmet Çevik, yeni sezonda TRT1 ekranlarında olacak.

27 Ağustos 2019 Salı 06:33
Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik ekranlara dönüyor: TRT dizisinde oynayacak

Sanal çiftlik üzerinden yüksek kar vaadiyle 77 bin kişiden 511 milyon lira alarak Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın katıldığı toplantılarda en önde yer alan oyuncu Mehmet Çevik, yeni sezonda TRT1 ekranlarında olacak.

Medyatava’nın haberine göre, TRT1'de yayınlanacak ve yapımcılığını Üs Yapım-Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği 'Benim Adım Melek' dizisinde rol alacak Mehmet Çevik'e Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk ve Şerif Sezer eşlik edecek.

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