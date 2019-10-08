ÇiçekSepeti Var Var: İndirim Kampanyası 8-9-10 Ekim 2019'da

ÇiçekSepeti'nde sevdiklerinize alabileceğiniz çok sayıda hediye ürünü bulunuyor. Takı ve aksesuardan, kişiye özel tasarım ürünlere, lambadan mobilyaya kadar sevdiklerinizin özel günlerinde alabileceğiniz ürünler sunuluyor.

Doğum günleri, geçmiş olsun dilekleri, açılış ve törenler ve cenaze için ürünleri kolaylıkla kategori bazlı arama imkanı mobil uygulamada mevcut.

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Kendisine ulaştığımız Dijital Pazarlama Uzmanı Gamze Gül Salih ÇiçekSepeti'nin popüleritesi hakkında yorum yapmasını istediğimizde şu şekilde yanıt verdi: "Çünkü ÇiçekSepeti'nde çok çeşitli ve aynı zamanda uygun fiyatlı binlerce ürün var. Herkes hem kendine göre ürünler bulabilir, hem de özel günlerde sevdiklerine hediye göndererek sürpriz yapabilir. Uzakları yakın eden ÇiçekSepeti'nde aradığınız tüm ürünler var."

ÇiçekSepeti Var Var kampanyası için yalnızca 8-9-10 Ekim tarihlerinde mobil uygulamasından büyük indirim fırsatı sunuyor.

Mobil cihazınıza ÇiçekSepeti uygulamasını indirip hemen indirimli ürünleri keşfetmeye başlayabilirsiniz.

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