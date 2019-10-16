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CHP Şişli ilçe binasında hareketli dakikalar!

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe binasını giren DEV-GÜÇ üyesi 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto edince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CHP Şişli ilçe binasında hareketli dakikalar!

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe binasını giren DEV-GÜÇ üyesi 2 kişi, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto edince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:26
CHP Şişli ilçe binasında hareketli dakikalar!

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde bulunan CHP Şişli ilçe binası önüne gelen 4 kişiden ikisi parti görevlisinin kapıyı açmaya çalıştığı sırada içeriye girdi. İki kişi ise parti binasının önünde bekledi. Parti binasının penceresine çıkan eylemciler Barış Pınarı Harekatı karşıtı pankart açarak sloganlar attı.  Ellerindeki broşürleri pencereden aşağıya atan DEV-GÜÇ üyesi 2 eylemci, içeriye giren polis ekipleri tarafından plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Anahtar Kelimeler:
chp şişli ilçe binasında hareketli dakikalar
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