Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
hafif yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99170
ALTIN
257.510
DOLAR
5.6748
STERLIN
7.1185
EURO
6.3877
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Torrent sitelerinden Kore dizi ve filmleri indirenler dikkat
23 ilde konut ve işyerleri satışa çıkıyor ! 45 bin TL'den başlıyor...
CHP SÖZCÜSÜ ÖZTRAK: İŞSİZLİK VAADİ BAŞBAKANKEN %5, TEK ADAMKEN %10
KPSS 7225 nitelik kodu, KPSS 6225 nitelik kodu ve 7113 nitelik kodu ne anlama geliyor? KPSS nitelik kodu nedir?

CHP ilçe binasına saldıran sanığa 4 yıl hapis cezası

Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan ilçe teşkilatına saldırdığı ve ofis malzemelerine zarar verdiği iddiasıyla 22 Şubat’ta görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan sanığa mahkemece 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'kundaklama' suçlarından toplam 4 yıl hapis cezası verildi.

CHP ilçe binasına saldıran sanığa 4 yıl hapis cezası

Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan ilçe teşkilatına saldırdığı ve ofis malzemelerine zarar verdiği iddiasıyla 22 Şubat’ta görülen davanın ilk celsesinde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olan sanığa mahkemece 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'kundaklama' suçlarından toplam 4 yıl hapis cezası verildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:17
CHP ilçe binasına saldıran sanığa 4 yıl hapis cezası

Kocasinan İlçe Örgütü binasına 2 Aralık 2018’de gece saatlerinde saldırı oldu. Saldırgan Ö.T., camlarını kırdığı binanın içerisinde de bilgisayar, yazıcı, televizyon gibi elektronik eşyalara, parti bayrakları ile Türk bayraklarına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duvarda asılı duran fotoğraflarına zarar verdi.

Tutuklanan Ö.T. soruşturma evresinde verdiği ifadede, gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP’ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP’nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilmişti. 22 Şubat’ta görülen davada Ö.T. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu. 

Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ö.T. ve çok sayıda CHP’li katıldı. 

Çok pişman olduğunu söyleyen sanık Ö.T. ilk celse, “Bir anlık kızgınlıkla girip, ortalığı kırıp döktüm, çok pişmanım, zararı gidermek istiyorum” demişti. 

Mahkeme hakimi, yapılan yargılama sonucu ‘işyeri-konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 2 yıl, ‘kundaklama’ suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verdi. 

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Erkan Karabulut, kararın ardından yaptığı açıklamada bu tür çirkin hareketlerin hiçbir şekilde demokrasiyle bağdaşmadığını belirterek, “Bizim demokrasi anlayışımız da hiçbir şekilde şiddete yer yoktur. Herkesin kanunlara uyma zorunluluğu vardır. Adalet yerini buldu“ dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
chp ilçe binasına saldıran sanığa yıl hapis cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Pamukkale Örenyeri'ne giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak
Pamukkale Örenyeri'ne giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak
Metin Feyzioğlu TBMM'ye seslendi: Gelin 3 gün daha birlikte çalışalım, Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın
Metin Feyzioğlu TBMM'ye seslendi: Gelin 3 gün daha birlikte çalışalım, Cumhurbaşkanı'nın sözü havada kalmasın

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim