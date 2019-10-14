CHP'den Kritik ''Hamidiye Su'' kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesi olan Hamidiye Suyu; Ekrem İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından Türk Hava Yolları başta olmak üzere pek çok kamu kurumlarında kullanılmamaya başlanması tartışma yaratmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, su üzerinden toplumun ayrıştırılmasına tepki göstererek, “İnsanın içtiği suya farklılık getirilir mi? Suya parti rozeti takacaklar” diye açıklamada bulunmuştu.

Tartışmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde yıllardır kullanılan su markaları da değiştirildi. CHP Genel Merkezi'nde hem damacana hem de bardak su olarak bundan sonra Hamidiye su kullanılması kararlaştırıldı.

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