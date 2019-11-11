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Cezaevinden çıkan saldırgan ablasını, eniştesini ve yeğenini vurdu: Yakalandığında 'Aha silah aha mermi' dedi

İstanbul Kartal'da cezaevinden yeni çıkan bir kişi, eniştesini kafasından, ablası ve yeğenini ise ayağından vurdu.

Cezaevinden çıkan saldırgan ablasını, eniştesini ve yeğenini vurdu: Yakalandığında 'Aha silah aha mermi' dedi

İstanbul Kartal'da cezaevinden yeni çıkan bir kişi, eniştesini kafasından, ablası ve yeğenini ise ayağından vurdu.

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:03
Cezaevinden çıkan saldırgan ablasını, eniştesini ve yeğenini vurdu: Yakalandığında 'Aha silah aha mermi' dedi

Alınan bilgiye göre cezaevinden yeni çıkan Cem Y., İstanbul Kartal Yıldırım sokakta 6 kat binanın 3. katında yaşayan Ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe'yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi silahla vurdu.

Aralarında nedeni henüz bilinmeyen çıkan tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.'yi başından olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

Silah sesleri ilen uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi göz altına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, "Aha silah aha mermi" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi.

112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G. durumu ciddi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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